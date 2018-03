Die Allmendäckern in Weinheim. Archivfoto: Kreutzer

Weinheim. (web) Das Ansinnen der SPD und der Partei "Die Linke" hatte schon in den Vorberatungen für Stunk gesorgt: Beide Fraktionen hatten gefordert, Haushaltsmittel für eine Baustellenstraße zu dem geplanten Neubaugebiet Allmendäcker einzustellen. Damit wollten sie Teile der Weststadt - insbesondere die Stettiner und die Theodor-Heuss-Straße - vom Baustellenverkehr entlasten.

Die Wogen schlugen auch bei den gut dreistündigen Etatberatungen am Mittwoch hoch. Denn Stadtverwaltung, CDU, Freie Wähler und FDP warnten eindringlich davor, Hundertausende Euro für ein reines Provisorium auszugeben - womöglich vor dem Hintergrund des anlaufenden OB-Wahlkampfs. Ein Vorwurf, den die Befürworter einer Direktverbindung von der künftigen Baustelle zur Waidallee vehement bestritten. Einige führten sogar die Sicherheit von Schulkindern im Stadtteil ins Feld.

Aus den Reihen von Weinheimer Liste und GAL kamen zum Teil sehr ermunternde Stellungnahmen in Richtung Antragssteller. So plädierten die Grünen dafür, die beantragte Summe von 250.000 Euro einzustellen, aber mit einem Sperrvermerk zu versehen - um verschiedene Trassenführungen seriös überprüfen zu können. Es half nichts. Der Antrag fiel mit 17 Nein- zu elf Ja-Stimmen (Enthaltungen: drei) klar durch.

Erfolg hatte ein Antrag der CDU, der weiter in die Zukunft weisen dürfte. Die Christdemokraten hatten dafür plädiert, je 100.000 Euro für eine Stabsstelle Digitalisierung sowie entsprechende Aufbauarbeiten an Weinheimer Schulen in den Etat einzuplanen.

Der Rest der Bürgerlichen und das linke Lager zogen mit - doch die Verwaltung zeigte sich sperrig. Am Ende schafften es beide Anträge souverän durchs Gremium: der Zusatzbetrag für die Schulen glatt, die Stelle für die Digitalisierung (wohl keine klassische Stabsstelle) mit großer Mehrheit.