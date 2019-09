Von Günther Grosch

Weinheim. "In den sauren Apfel beißen" hieß es bei den einen. "Die Kröte schlucken" nannten es die anderen. Angesichts einer erneuten Kostensteigerung beim Bau des Schulzentrums Weststadt auf jetzt 26,4 Millionen Euro kochten die Gemüter der Stadträte am Mittwochabend auf höchster Flamme. Dabei war die Verwaltung in der Beschlussvorlage für die Gemeinderatssitzung noch von einer Steigerung auf "nur" 26,04 Millionen Euro ausgegangen.

"Die Submissionsergebnisse für den Vergabeblock zwei sind fast alle höher als veranschlagt", so Oberbürgermeister Manuel Just. Was dazu führt, dass nicht nur der vorsorglich eingebaute, 735.000 Euro umfassende Risikopuffer bis auf einen Restbestand von rund 18.000 Euro aufgezehrt ist. Das einzig Positive am derzeitigen Sachstand: Fast 78 Prozent aller zu vergebenden Aufträge sind bereits erteilt. Dennoch ermahnten OB Just und die Stadträte Projekt-Steuerer Roman Mieslinger vom Büro "Harrer Ingenieure", "mit spitzem Bleistift zu rechnen", um nicht noch weitere Budgetanpassungen vornehmen zu müssen. Mieslinger beruhigte: "Mit dem jetzigen Beschluss ist das Projekt ausreichend finanziert und gesichert", sagte er.

Im Ergebnis der gut einstündigen Diskussion folgten die Ratsmitglieder bei Stimmenthaltung von Wolfgang Wetzel und Karl Bär (beide FDP) der Verwaltungsempfehlung. Diese sah vor, das Budget um 950.000 Euro zu erhöhen. Damit der Fertigstellungstermin zu Beginn des Schuljahrs 2021/22 nicht in Gefahr gerät, soll im Haushalt 2020 eine weitere Viertelmillion Euro eingestellt, aber mit einem Sperrvermerk versehen werden. Im Raum stehen blieb der Vorwurf gegenüber Projekt-Steuerer Mieslinger, nicht rechtzeitig Alarm geschlagen zu haben, um weitere Einspar- und Steuerungsmöglichkeiten zu erzielen.

Noch entschieden werden muss, ob, wie und in welcher Form auf der rund 2200 Quadratmeter großen Dachfläche des Schulzentrums eine Fotovoltaikanlage installiert wird. Ein derart großes Flachdach nicht mit erneuerbarer Energie zu bestücken, wäre fahrlässig, so der allgemeine Tenor.

Man habe bereits Anfang des Jahres "massive Einsparungen" vorgenommen, die "wehgetan" hätten, erinnerte Mieslinger an die erste Sparrunde. Alle Optionen seien ausgeschöpft. Dennoch erhöhten sich die Kosten der fünf Gewerke des Vergabeblocks zwei gegenüber dem ursprünglichen Budget. Bei der Verglasung beträgt die Erhöhung sieben Prozent, bei der Vorhangfassade 31,95 Prozent, bei der Dachabdichtung 23,14 Prozent und beim Aufzug 3,71 Prozent. Lediglich bei den Estricharbeiten gab es einen Vergabegewinn in Höhe von 59,15 Prozent. Dass die Bauarbeiten wenigstens im Zeitplan lägen, wertete Elisabeth Kramer (GAL) als das "einzig Beruhigende an der Angelegenheit". Der Risikopuffer sei indes notwendig, um die noch ausstehenden Vergaben sicherzustellen, rechtfertigte Kramer die Aufstockung um 1,2 Millionen auf 26,4 Millionen Euro. Diese müssten aber das Maximum darstellen.

Ihre Fraktion stehe weiter hinter dem Neubau, erinnerte auch Monika Springer (Freie Wähler) daran, dass der Rotstift schon einmal angesetzt wurde. Das Machbare sei "ausgereizt". Inwieweit die Kostenberechnungen "zu blauäugig konzipiert" wurden, fragte Holger Haring (CDU). Ohne die Nachfinanzierung wäre die Fertigstellung gefährdet. Der Nachtrag müsse "einmalig" bleiben. Constantin Görtz (SPD) sah "Vergabefehler" beim Projektsteuerungsbüro. Wenn dieses bei der Kostenermittlung für die Fassadenkonstruktion um 35 Prozent daneben liege, sei dies nicht allein der ausführenden Firma anzulasten. Ein Vollwärmeschutz wäre günstiger gewesen als die jetzige Metallfassade. Mieslinger wies dies zurück.

"Wo bleibt das Positive?", fragte Matthias Hördt: "Wir bekommen eine schöne neue Schule." "Die Linke" wolle keine qualitativen Abstriche mehr. Die von der FDP "von Anfang an geäußerten Befürchtungen bestätigten sich ein weiteres Mal", sagte Wolfgang Wetzel. Grundsätzlich stehe die Fraktion aber hinter dem Projekt.

Er könne sich nicht daran erinnern, dass man in früheren Zeiten die ursprünglichen Kostenberechnungen derart stark überschritten habe, kritisierte Günter De-ckert (DL). Um "auf Nummer sicher zu gehen" und das Vorhaben zügig voranschreiten zu lassen, trage er der Kostenerhöhung mit.