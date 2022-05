Weinheim. (RNZ) Autofahrer müssen ab Donnerstag kommender Woche noch mal etwas mehr Zeit einplanen. Denn die Ausbauarbeiten an der B38 gehen ins Finale. Die Bundesstraße wird daher von Donnerstag, 5. Mai, bis Montag, 9. Mai, zwischen Automeile und Saukopftunnel gesperrt. Die Maßnahme beginnt am Abend des 5. Mai, 20 Uhr. Am Morgen des 9. Mai, 6 Uhr, soll sie um 6 Uhr enden. Die Umleitung läuft über Westtangente und B3.

Grund ist, dass kommende Woche die aktuell laufende Bauphase endet. Dabei sind unter anderem der Dammkörper und der Straßenunterbau verbreitert worden. Nun folgt die letzte Phase, in deren Zuge die oberste Asphaltschicht – die sogenannte Asphaltdeckschicht – auf voller Breite aufgebracht wird. Durch den Einbau über die gesamte Fahrbahnbreite lasse sich Qualität und Langlebigkeit erreichen, teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe mit.

Außerdem erneuern die Arbeiter am Knoten B38/Westtangente/Viernheimer Straße ebenfalls die oberste Asphaltschicht. Um die Dauer der Vollsperrung zu minimieren, wird rund um die Uhr gearbeitet. Alle drei Fahrstreifen stehen dem Verkehr bereits ab Montagmorgen, 9. Mai, zur Verfügung. Anschließend gibt es lediglich noch Restarbeiten, die bis Juli dauern. Die offizielle Verkehrsfreigabe findet am Donnerstag, 12. Mai, statt.