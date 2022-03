Weinheim. (web) Die Arbeiten am Weinheimer Weschnitz-Pegel haben seit dem 18. September geruht, nun gehen sie weiter. Das kündigt das Regierungspräsidium Karlsruhe an. Demnach ist die Birkenauer Talstraße vom kommenden Montag, 7. März, an für den motorisierten Verkehr nur halbseitig befahrbar. Der nördliche Fußweg bleibt dagegen erreichbar. Betroffen ist der Bereich zwischen Erbsengasse und Grundelbachstraße. Wie lange die Einschränkungen genau andauern, ist noch nicht abzusehen. "Die Arbeiten am Pegel Weinheim werden voraussichtlich bis zum Sommer andauern. Bis dahin wird die halbseitige Sperrung aufrechterhalten. Einen konkreten Termin für das Ende der Sperrung können wir noch nicht benennen", teilte eine Behördensprecherin auf RNZ-Anfrage mit.

Das Land investiert in diesem Abschnitt des Weschnitz-Tals rund eine Million Euro. Begonnen haben die Arbeiten bereits am 20. April 2021. Doch Mitte September war erst mal Schluss: Die schon damals geltende halbseitige Sperrung der Weinheimer Ausfallstraße ließ sich nicht aufrechterhalten, da der Saukopftunnel einige Kilometer weiter nördlich am 20. September geschlossen werden musste. Die Folge: Der Verkehr vom Raum Mannheim in Richtung Vorderer Odenwald (und umgekehrt) rollte 24 Stunden am Tag über die Birkenauer Talstraße, die damals auch ohne Baustellenabsperrungen an ihre Grenzen geriet. Als der Tunnel endlich wieder frei war, stand der Winter vor der Tür. Für Arbeiten an Flussbetten ist diese Jahreszeit jedoch eher ungeeignet.

Nun soll es weitergehen. Die Arbeiten am neuen Pegel, der sich künftig auf der Nordstadt-Seite der Weschnitz befindet, sowie am Flussbett sind schon weit gediehen. Auf Höhe des Pegels hatten die Fachleute schon vor der Unterbrechung der Bauarbeiten die Flusssohle und die Böschungen gepflastert. Dafür mussten sie die Weschnitzsohle an dieser Stelle trocken legen. Das bewerkstelligten sie im Mai letzten Jahres, indem sie die Weschnitz weiter oben aufstauten und das Wasser dann über zwei Rohre umleiteten. Auch der einmündende Grundelbach wurde mithilfe von Pumpen umgeleitet. Die in der Weschnitz lebenden Fische wurden vor der Trockenlegung umgesiedelt. Der Aufwand dient der präzisen Hochwasserprognose: Die Pflasterung der Gewässersohle und der Böschungen auf rund 40 Metern Länge wirkt sich positiv auf die Arbeitsweise des neuen Pegels aus. Die glatte Oberfläche sorgt für ein gleichmäßiges Fließen und eine ebene Oberfläche des Wassers. Dadurch kann der Wasserstand eindeutig gemessen werden. Zusammen mit den Abflussdaten des Pegels "Weinheim-Seilkrananlage" an der Fußgängerbrücke in Verlängerung der Erbsengasse können so Hochwasservorhersagen gemacht werden.

Der Anschluss des neuen "Pegels Weinheim" an einen neuen Schaltschrank am Geländer der Birkenauer Talstraße soll bis zum kommenden Sommer hergestellt sein. Zudem lässt das Land bis dahin die Böschungen zwischen neuem Pegel und Fußgängerbrücke sanieren. Damit wertet es den "Lebensraum Weschnitz" auf: So bietet der Fluss künftig mehr Raum für Tiere und Pflanzen. Erstere werden es leichter haben, wenn sie den Abschnitt passieren. Hierfür entstehen unter anderem eine Niedrigwasserrinne und Flachwasserzonen für Jungfische. Außerdem bauen die Fachleute einen Fischunterstand und setzen Störsteine und Lenkbuhnen.