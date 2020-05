Von Philipp Weber

Weinheim. Die Bombe platzte am Mittwochnachmittag: Michael Rihm, Inhaber des Drei-Glocken-Centers, plant gemeinsam mit Projektentwickler Max Zeitz eine Neuausrichtung des Areals am Hauptbahnhof Weinheim. Dort in der Straße "Am Hauptbahnhof" soll ein Drei-Sterne-Hotel mit 135 Zimmern entstehen. Die Arbeiten an dem neuen Quartier sollen im Mai 2023 beendet sein. Nach ersten Schätzungen sollen rund 15 Millionen Euro investiert.

Rihm und Zeitz berufen sich dabei auf einen Bebauungsplan aus dem Jahr 2007. Dieser erlaube die Einrichtung von Beherbungsangeboten auf dem Gelände der früheren Nudelfabrik. Zeitz und Rihm betonen zudem, dass ihre Zusammenarbeit offiziell erst seit dem 8. März bestehe. Zeitz ist in Weinheim bereits als Entwickluner und Inhaber des Karlsberg-Carrés bekannt.

Anlass der Zusammenarbeit war die Kündigung von Rihms Ankermieter Hit-Markt. Rihm hält sich zwar weiter rechtliche Schritte gegen Hit vor, plant mit Zeitz aber bereits die Neuausrichtung des Drei-Glocken-Centers, das eine Gesamtmietfläche von 32.000 Quadratmetern hat. So hat der Drogeriemarkt Rossmann bereits angekündigt, dass Center zum 26. Juni zu verlassen, um der Weiterentwicklung nicht im Wege zu stehen. Dennoch planen Zeitz und Rihm wieder einen Einzelhändler anzusiedeln.

Neben dem Hotel werde auch ein geriatrisches Reha-Angebot mit 28 Doppelzimmern Teil der Neuausrichtung. Hinzu komme ein sogenanntes "Ergänzendes Service-Wohnen" für Menschen, die das Reha-Angebot nutzen. Außerdem denken die beiden Entwickler an die Vermietung von sogenannten "Working Spaces". Dabei handelt es sich unter anderem um Konferenzräume, die Interessenten auf Zeit anmieten können.

Mit dem Gesamtprojekt wolle Zeitz ein Quartier entwickeln, sagt er. Ein Bestandteil ist heute schon vorhanden: das Fitness-Center im oberen Hauptbau.

Die Zahl der Parkplätze soll von heute 480 auf künftig 600 wachsen. Mithilfe der neuen Parkdecks sollen die Dienstleistungsangebote auch von der Bahnhofsseite aus erreichbar sein.