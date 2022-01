Weinheim. (web) Die Gruppen begegneten sich um 18.45 Uhr: Als Dirk Ahlheim für das Bündnis "Weinheim bleibt bunt" die Kundgebung für Solidarität in der Pandemie am Marktplatzbrunnen eröffnete, zogen rund 35 Impfgegner und Kritiker der Corona-Politik von Bund und Ländern auf der Hauptstraße und am unteren Marktplatz vorbei. Sie hielten weder Abstände ein, noch trugen sie Masken. Ganz anders die nach Veranstalterangaben rund 120 Teilnehmenden der Gegendemonstration. Einige von ihnen forderten die "Spaziergänger" lautstark dazu auf, Masken anzulegen. Weitere Begegnungen beider Gruppen gab es nicht. Laut Ahlheim hatte das überparteiliche Bündnis auf Initiative unter anderem des Jugendgemeinderats zu der Solidaritätskundgebung aufgerufen. Die Teilnehmenden hatten sich vorab per Corona-Warn-App angemeldet oder füllten vor Ort Teilnehmerlisten aus. Unter den Demonstrierenden waren auch Oberbürgermeister Manuel Just, Vertreter der Ratsfraktionen und mehrere Alt-Stadträte. Ahlheim, der auch in Vertretung von Stadtrat Stefano Bauer sprach, rief zur Solidarität mit der Jugend auf. Diese übe seit zwei Jahren Verzicht, um Schwächere zu schützen. Gerade jungen Menschen sei man es schuldig, die Zeit der Pandemie rasch hinter sich zu lassen. Die Freiheit weniger, sich nicht impfen zu lassen, dürfe nicht über der Freiheit der Jugend stehen.