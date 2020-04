Von Karin Katzenberger-Ruf

Weinheim-Sulzbach. Erinnern Sie sich? Der 5. April war ein wunderbarer Frühlingstag, und das Blütenwegfest an der Bergstraße wäre der Knaller gewesen, hätte es wegen der Corona-Krise nicht abgesagt werden müssen. Der Weg ist schmal, auch an den Aktions- und Verpflegungsständen hätte es zu Menschenansammlungen kommen können.

Gerade jetzt blüht die Bergstraße ganz besonders zauberhaft. An Ostern nutzen wegen des warmen Wetters viele Wanderer die Gelegenheit, den Blütenweg zu erkunden. Foto: Kreutzer

Familie Müller aus Mannheim hat von der Absage zu Palmsonntag noch rechtzeitig erfahren, sich aber nun am Ostersonntag auf den Weg an die Bergstraße gemacht. "Wir haben Getränke und ein paar belegte Brote im Rucksack, das muss für unterwegs reichen", sagt Mutter Martina. Die Sprösslinge Felix und Julian sind den Eltern immer ein paar Meter voraus und entdecken am Wegesrand ständig was Neues, schleppen Steine und Blumen ran. Nein, nicht alles geht mit nach Hause. Die Familie war tatsächlich bei allen vier Blütenwegfesten dabei. Der Vater hat sich aber den erst mal den Einstieg "Sulzbach" gemerkt und das Auto am dortigen Friedhof geparkt. Von da geht es einige hundert Meter steil bergauf, in der prallen Sonne auf und ab – mit wunderbaren Aussichten über die Rheinebene und entlang an Gärten, in denen selbst am Ostersonntag gearbeitet wird, aber auch durch schattige Wälder.

Auf dem 2016 eröffneten Blütenweg, der zwischen Laudenbach und Dossenheim etwa 35 Kilometer misst, kann man sich eigentlich nicht verirren – man muss nur dem gelben "B" folgen. Der Alte Friedhof in Weinheim liegt auf der Strecke, aber auch der Heilkräutergarten im Schlosspark, der ja gerade gesperrt ist.

Am Ostersonntag sind in Sulzbach auch zwei junge Joggerinnen unterwegs, die sich am Blütenweg angekommen erst mal entscheiden müssen: Laufen wir nun Richtung Norden oder Süden? Sie entscheiden sich für den Norden und damit weg von der Sonne, die um die Mittagszeit schon ganz schön stark ist. "Das fühlt sich jetzt schon an wie Juni oder Juli", meint eine der beiden. Aber natürlich wollen sie in kurzen Hosen und Halbarm-Hemd einige Kilometer durchhalten auf dem Blütenweg. Die Flasche Wasser haben sie um die Hüfte geschnallt.

"Schau mal, das Eichhörnchen, wie niedlich!" Das Ehepaar, das die Dekoration in einem Garten entdeckt, ist mit Nordic-Walking-Stöcken unterwegs. In dem besagten Garten gibt es auch eine Plattform rund um einen Baum, und das Paar aus Hemsbach rätselt, ob und wie die denn genutzt werden darf. Darf man da oben vielleicht mit Isomatte und Schlafsack verweilen? An Vollmondnächten fänden das Rainer und Renate ganz reizvoll. Sie wandern selbst leidenschaftlich gern, wollten das im Juni eigentlich beim Urlaub in Südtirol tun. Jetzt haben sie den erst mal auf den Herbst verschoben. Bis dahin wollen sie einfach viel in der Region unterwegs sein, wohlwissend, dass es auch zwischen Odenwald und Pfalz richtig viel zu entdecken gibt. "Aber man muss abseits der Wanderwege halt auch in Schlösser, Burgen und Parks reindürfen", sagt Renate – und hofft, dass es in dieser Hinsicht vielleicht bald Sonderregelungen gibt. Mit einer beschränkten Besucherzahl, egal wo, könnte sie jedenfalls sehr gut leben. "Dann wäre doch allen irgendwie geholfen", sagt sie und meint damit auch die Museen im Lande.

Alles abgesagt! Das ist für sie im Grunde eine furchtbare Nachricht, da sie so gern in Konzerte oder zu Lesungen geht. Dass inzwischen so vieles "online" funktioniert, ist für sie wiederum ein Hoffnungsschimmer. Solange das Wetter noch so schön ist, will sie mit ihrem Mann einfach nur den Frühling genießen.