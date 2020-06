Von Günther Grosch

Weinheim. "Die ersten Corona-Pfunde waren schon nach der ersten Woche wieder weg". Conny aus Trösel strahlt, "Gott sei Dank auch bei mir", seufzt ihre Freundin Beatrix. Gemeinsam mit einer Handvoll weiterer trainingseifriger Damen stehen beide im eingezeichneten Abstands-Wartebereich vor dem Eingang des AC-Sportparks. Bereits seit Anfang Juni haben neben dem AC-Fitnessstudio sowie der Reha-Abteilung im Inneren und der Hockeyabteilung im Freien als Vorreiter nach und nach auch fast alle anderen Abteilungen im Sportpark des Athletik-Club (AC) 1892 Weinheim ihre Trainingsstunden wieder aufgenommen.

"Natürlich streng an den Corona- Auflagen ausgerichtet und deshalb derzeit auch noch in zahlenmäßig wie zeitlich eingeschränktem Umfang", wie Walter Hubach aus der Abteilung Reha-Behindertensport deutlich macht. Gemeinsam mit der Leiterin des Fitnessstudios, Vera Battenberg, und Bereichsleiterin Christina Krinke-Trabold vom Gymnastik- und Gesundheitssport traf sich das Trio gestern Vormittag zum Pressegespräch mit der RNZ.

Was als Erstes auffällt, ist die Tatsache, dass vor dem Eingang große Teile des Parkplatzes als "Wartebereich" markiert und mit Flatterbändern abgesperrt sind. Für das komplette AC-Gebiet gilt eine "Zwei-Meter-Abstandsregel", erklärt Hubach. "Rechts warten die Mitglieder des Fitnessstudios, links die Gymnastik- und Gesundheitssportler", ergänzt Battenberg.

Eine wichtige Neuerung betrifft das Anmeldeverfahren für das Fitnessstudio, für alle Kurse aus dem Bereich Gymnastik- und Gesundheitssport, für das Indoor-Cycling, Jiu-Jitsu sowie die Seniorenfitness. Hierzu wurde eigens die vereinseigene App "Sportmeo" installiert. Sie erleichtert vor allem die Koordination der Trainingseinheiten. Stehen doch der Abstandsregeln wegen im Augenblick noch nicht alle Geräte für den Trainingsbetrieb zur Verfügung. So dürfen beim Indoor-Cycling aktuell nur fünf von 20 Fahrrädern benutzt werden.

"Aber wir sind super happy, dass wir überhaupt wieder radeln dürfen", sagt Holger aus Mörlenbach. "Sollten die veranschlagten Plätze pro Trainingseinheit oder Kurs ausgebucht sein, wird das Mitglied automatisch auf die Warteliste gesetzt und erhält eine Benachrichtigung, sofern es als Nachrücker noch einen frei-gewordenen Platz erhalten hat", so Krinke-Trabold.

Darauf, dass "kein hochintensives Training" oder "Dauerbelastung" in geschlossenen Räumen stattfinden kann, leuchtet angesichts des dabei entstehenden starken Ausstoßes von Aerosolen beim tiefen Ein- und Ausatmen ein.

Dass man "kaum Beschwerden, dafür von allen Seiten sehr viel Lob" erhält, freut Battenberg, Krinke-Trabold und Hubach natürlich sehr. "Die Leute fühlen sich sicher und weisen immer wieder darauf hin, wie hervorragend hier alles koordiniert ist", so Battenberg. So gibt es auch kein Murren darüber, dass man bereits in Sportkleidung kommen muss, Handgeräte oder Steps aus hygienischen Gründen nicht verwendet werden dürfen, die Trainingszeiten verkürzt sind und hinterher auch kein Duschen erlaubt ist.

Was Hubach besonders freut: "Es hat kaum Austritte gegeben." Lediglich etwa 360 Personen hätten sich vorübergehend "passiv" stellen lassen. Die meisten zahlen ihren Mitgliedsbeitrag klaglos weiter, auch wenn sie nicht trainieren können. Ein "dickes Lob" des Trios geht in Richtung der "Festangestellten", "Hauptamtlichen", "Ehrenamtlichen", der "Haustechnik" und den "450-Euro-Kräften". Hier sei sich niemand zu schade, in den "Desinfektionspausen" auch mal gemeinsam mit den Trainern zusätzlich Hand anzulegen, "durchzulüften" oder die Geräte für die nachfolgende Trainingsgruppe zu desinfizieren.

Dass die Fitnessstudios im benachbarten Hessen früher als in Baden-Württemberg öffnen durften, sieht man in den Reihen der AC-Abteilungsleiter "gelassen", wenn auch als "nicht fair" an. Dass die rund einwöchige Vorbereitungszeit auf die Wiedereröffnung am 2. Juni "heftig" war, verhehlt niemand. "Abstände ausmessen, Abkleben und Anmeldelisten führen" seien nur ein Teil der zu bewältigenden Aufgaben gewesen. Zudem mussten alle Abteilungen erst ihr Restart-Konzept vorlegen und genehmigen lassen.

Als Letztes startet Ende des Monats der Kindersport. "Um die Infektionsgefahr zu minimieren, halten hier etwa beim Kunstradfahren die Eltern ihre Kinder selbst". Wobei Kind und Elternteil als nur "eine Person" zählen, so Hubach.

"Wir sind durch Corona als AC-Familie ein Stück weit näher zusammengewachsen", macht Christina Krinke-Trabold in ihrem Fazit deutlich. "In der Krise beweist sich nicht zuletzt auch der sportliche Charakter jedes Einzelnen", ergänzt Vera Battenberg. Apropos: "Aus sportlicher Fairness anderen gegenüber bitten wir im Augenblick darum, dass sich jeder maximal zwei Mal pro Woche für eine Trainingseinheit anmeldet", hat Walter Hubach das letzte Wort. Und bittet darüber hinaus vor allem alle Reha- Kursteilnehmer nur dann zu kommen, "wenn Sie sich wirklich fit fühlen".