Weinheim-Lützelsachsen. (cis) Eine Lösung für den Konflikt würde man an diesem Abend nicht präsentieren, verdeutlichte Elfi Rentrop gleich zu Beginn des vom Arbeitskreis (AK) Asyl veranstalteten Themenabends "Syrien". Das Thema sei zu komplex. Eine Haltung, die Referent Friedrich-Karl Schmidt teilte. "Ich habe die Lösung nicht gefunden", konstatierte er nach seinem Vortrag, in dem er Syrien unter verschiedenen Aspekten beleuchtet hatte.

Ein Land, so Dr. Schmidt, bei dem einem spontan der Krieg einfällt. Doch Syrien, das zeigten seine Ausführungen, ist mehr als das. Syrien, das uralte Land im Nahen Osten, eine Kulturhochburg vergangener Tage, ist ein Land, das durch eine wechselhafte Geschichte von Besatzung wie Religion und Sprache ging. 1946 erhielt es seine Unabhängigkeit. Einst lebten hier mehr als 21 Millionen Menschen - fünf Millionen sind geflohen, viele fanden den Tod. Es sind die Auswirkungen des seit acht Jahren von Terroristen und Assad-Regime geführten Kriegs, der das Leben etlicher Syrer bestimmt.

Ein Leben, das auch die vielen kennen, die an diesem Abend vor Ort waren - Syrer, die nach Weinheim kamen. Das evangelische Gemeindehaus, in dem der Abend stattfand, ist nur einen Steinwurf entfernt von der Winzerhalle, in dem Ammar Al Rashid 2015 eine erste Unterkunft in der Stadt bezog.

Zukunft des Landes ist ungewiss

Auch Fahmi Awad und Juan Shekhmouss lebten dort zu ihrer Anfangszeit. Heute stehen alle drei auf eigenen Füßen, wie sie in einem kurzen "Podium der Experten", wie Rentrop es nannte, erzählten. Das hätten sie ihren Wurzeln zu verdanken, erklärte Ammar. Es sei mit Scham besetzt, auf Kosten anderer zu leben, führte er aus. Entsprechend zuversichtlich zeigte sich Fahmi Awad: "Syrer gehen ihren Weg." Das bestätigte Sorah Nour, die mit Mann und Kindern nach Deutschland kam und heute wie Fahmi in ihrem Beruf als Apothekerin arbeitet - "ganz ohne Job Center" - und die sich vor allem eins wünscht: "Ich will, dass meine Kinder sicher sind und bleiben."

Referent Schmidt hatte in seinem Vortrag die Frage über die Zukunft Syriens in den Raum gestellt - auch in politischer Hinsicht. Darauf, so waren sich die Podiumsteilnehmer einig, gebe es keine Antwort, weil die Geschichte noch nicht beendet sei. Schmidt selbst hatte in seinen Ausführungen politische Statements vermieden, wurde am Ende aber von einem jungen Syrer mit der Frage konfrontiert, wie er zum Verbleib von Assad stehe.

"Es gibt niemanden, der seine Position einnehmen könnte", antwortete Friedrich-Karl Schmidt vorsichtig. Und mit Verweis auf das Chaos nach der Ablösung des Gaddafi-Regimes in Libyen sagte er: "Ich weiß nicht, ob wir uns das wünschen sollen." Letztlich müsse man mit Assad reden. Am Ende seines Vortrags hatte er aber eines deutlich gemacht: Man dürfe den Menschen in Syrien nichts aufoktroyieren und ihnen Vorschriften machen. Das gelte auch für die Syrer in Weinheim.

"Ich glaube, man achtet Menschenrechte auch dann, wenn man Menschen das Recht gibt, anders zu sein", so Schmidt.