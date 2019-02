Weinheim. (pol/mün) Im Baustellenbereich der Mannheimer Straße in Weinheim kam es am Dienstagmorgen zu einem Unfall. Ein 34-jähriger Arbeiter bediente einen Hydraulikbagger und lud Asphaltbrocken in einen davor vorgesehenen Muldenkipper.

Beim Aufladen verkantete sich einer dieser Brocken zwischen Baggerschaufel und Wanne des Muldenkippers und der Brocken krachte auf einen vorbeifahrenden Mercedes.

Die 42-jährige Fahrerin erlitt laut Polizei einen Schock und wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden.