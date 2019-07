Weinheim. (keke) Der Brandschutz und die Rettungswege für die Mitarbeiter sind unzureichend. Die sich unter dem Dach des Gebäudes A auf rund 425 Quadratmetern Nettonutzfläche befindlichen Arbeitsbedingungen sind den hier untergebrachten 16 Angestellten des Personal- und Organisationsamtes nicht nur bei den derzeit herrschenden Temperaturen kaum noch zuzumuten, auch im Hinblick auf den fehlenden Schallschutz.

Hinzu kommen vorsintflutlich anmutende technische Gegebenheiten und veraltete sanitäre Einrichtungen, die teilweise noch auf einen Stand der 1950er Jahre zurückgehen. Vor allem aber die durch die schadhafte Dacheindeckung eindringende Feuchtigkeit macht dringende Reparaturarbeiten am Weinheimer Verwaltungsgebäude, dem "Stadtschloss", unausweichlich.

Aber auch die äußere Hülle, sprich die Fassade, bedarf einer kosmetischen Auffrischungsspritze. Keine "Luxusmaßnahme", sondern den Erfordernissen geschuldet "alternativlos", sind nach Expertenansicht die Baumaßnahmen, welche die Stadt ab dem kommenden Jahr entgegen bisherigen Überlegungen nicht in Teilabschnitten, sondern nun "in einem Rutsch" durchführen möchte. Auf rund 3,1 Millionen Euro sind die aufzubringenden Kosten veranschlagt, die sich auf städtischer Seite durch Förderzusagen verringern, wenn die hierzu notwendigen Anträge bis Ende September gestellt sind.

Im Zuge der vorgesehenen Arbeiten hatte der gemeinderätliche Hauptausschuss zuvor bereits im März beschlossen, die erneute Verpachtung des Schlossparkrestaurants bis zum Ende der für 2020 anberaumten Sanierungsmaßnahmen aufzuschieben. Begründung hier: Man wolle den neuen Pächter nicht durch den Restaurantbetrieb störende bauliche Maßnahme beeinträchtigen.

Architekt Norbert Eimann stellte auf der jüngsten Sitzung des Gemeinderats die Zeit- und Detailpläne für die Sanierung von Dach, Fassade, Fenstern sowie den Umbau des Dachgeschosses vor. Bereits im Oktober zieht das Personal- und Organisationsamt in Übergangsräume um. Der Netzwerkraum wird vom Dach- ins Obergeschoss verlegt.

Die Leitungen im Netzwerkraum liegen offen auf dem Boden, in den Fluren und Arbeitszimmern staut sich im Sommer die Hitze auf weit über 30 Grad. Fotos: Kreutzer

Die Entkernung des Dachgeschosses und detaillierte Schadenskartierung ist für November/Dezember anberaumt. Die Kompletterneuerung des Naturschieferdachs mit zeitgemäßer Wärmedämmung, eine Überarbeitung von Fassade, Fenstern und der Natursteinarbeiten stehen ab Januar 2020 im Terminkalender. Der Wiedereinzug des Personal- und Organisationsamtes soll Ende 2020 erfolgen. Eimann: "Mit Abschluss der Arbeiten ist das Gebäude A dann nachhaltig deutlich verbessert".

"Bilder sagen mehr als Worte", zeigte sich Elisabeth Kramer (GAL) mit dem Gezeigten zufrieden. Auch wenn es sich um ein historisches Gebäude handelt, müsse es den hier arbeitenden Menschen ein sicheres und gesundes Arbeiten ermöglichen. Daneben gelte es Energieeinsparungsmöglichkeiten im Fokus zu behalten.

Alle Zuschussmöglichkeiten genauestens zu prüfen und eine vorausschauende Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde forderte Oliver Kümmerle (FW). Verbunden mit der bangen Frage, ob am Ende die drei Millionen Euro tatsächlich ausreichen. Darüber hinaus dürften durch die notwendigen finanziellen Umschichtungen Baumaßnahmen wie "Verschattungsmaßnahmen" an anderen Örtlichkeiten nicht leiden.

Die Kostenentwicklung sei aus heutiger Perspektive "belastbar", beschied OB Just. Mit der Einschränkung, dass man bei Altbauten nie genaue wisse, was einen an unliebsamen Überraschungen erwartet.

Es sei "unstrittig", dass die Sanierung ebenso wie die Zeitschiene der gesamten Maßnahme eine Herausforderung dar-stellt, hielt Holger Haring (CDU) mit seiner Einschätzung nicht hinter dem Berg. Deshalb auch seine Bitte an die Verwaltung, um eine fortlaufende Berichterstattung über die Kosten.

Harings Hinweis auf den dringenden Bedarf nach einem behindertengerechten Zugang (nicht nur) zum Sitzungsraum und entsprechenden Vorschlägen der Umsetzung konnte Just mit einer "guten Nachricht" beantworten.

Voraussichtlich noch in diesem Jahr, "spätestens aber zum Neujahrsempfang 2020", könne mittels einer Hebebühne von Seiten des Kleinen Schlossparks her in dieser Angelegenheit Vollzug gemeldet und Saal wie das Gebäude behindertengerecht erschlossen werden. Die Genehmigung des Denkmalamtes liege bereits vor. Allerdings gebe es noch keine Kostenschätzung.

Dass "in einem Rutsch und nicht am Stückchen" saniert werde, fanden Rudolf Large (SPD) und Carsten Labudda (Die Linke) auch aus zeitlicher Perspektive heraus sinnvoll und erstrebenswert. Wenn ein Dach defekt ist, sei das gesamte Gebäude bedroht, verwies Wolfgang Wetzel (FDP) auf die Wichtigkeit der Substanzerhaltung. Einen "temporären Betrieb" und eine angeregte "provisorische Bewirtschaftung" des Schlossparkrestaurants lehnte Just ab. Allerdings sei dessen Küche bis Ende des Jahres für brutto 833 Euro pro Monat an den Verein "KochKultur" verpachtet. Der noch bis Ende dieses Monats auf der Schlossparkterrasse stehende "Weincontainer" zahlt pro Monat 300 Euro Miete.