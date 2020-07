Weinheim. (web) Wenn die Protestaktion am kommenden Sonntag wie geplant stattfindet, wird es bereits die fünfte in Folge sein: Unter dem Slogan "Querdenken" kommt es seit Wochen zu politischen Demonstrationen in der Innenstadt. Die Proteste richten sich gegen die geltenden Corona-Verordnungen. Nach Angaben der Stadt fanden sie zunächst an zwei Samstagen auf dem Dürreplatz statt. Dann wählten die Demonstranten den Schlosspark als Ort für ihre Abschlusskundgebungen. Am kommenden Sonntag, gegen 16.30 Uhr, werden sie dort wohl zum dritten Mal auftreten. Zuvor solle es einen Protestzug geben, der am Dürreplatz startet.

Inzwischen wächst der Protest gegen den Protest: Als der Ausschuss für Technik, Umwelt und Stadtentwicklung am Mittwoch tagte, gab GAL-Fraktionschefin Elisabeth Kramer entsprechende Beschwerden von Anwohnern wieder. Die Proteste seien zu laut, die Reden und deren Inhalte seien wegen eines offenbar sehr gut funktionierenden Megafons weithin zu hören. Muss die Stadt den Park – der ja eigentlich der Erholung dient – nun Sonntag für Sonntag für die Protestierenden freigeben? Das will wohl nicht nur GAL-Lokalpolitikerin Kramer wissen.

Er sei selbst am Ort des Geschehens gewesen, weil eine der Demos im Park und eine Kulturveranstaltung im nahe gelegenen Schlosshof quasi kollidierten, entgegnete OB Manuel Just: "Man verstand jedes Wort", bestätigte er mit Blick auf die Lautstärke der Kundgebungen. Auch ihn hätten Beschwerden erreicht. "Wir haben bislang aber keine Möglichkeit gefunden, diese Veranstaltungen zu versagen", erklärte er. Der Gesetzgeber dürfe bei politischen Kundgebungen nicht nach Inhalten unterscheiden.

Eine Chance bestehe eventuell darin, die Benutzungsordnung des Schlossparks zu ändern – und damit politische Kundgebungen aus Weinheims grünem Wohnzimmer zu verbannen, so der OB. Dass der Gemeinderat mit einem derartigen Beschluss einen Flurschaden verursachen könnte, liegt auf der Hand: Schließlich würden auf diese Weise nicht nur die selbst ernannten "Querdenker" mit einem Parkverbot belegt, sondern auch das Bündnis "Weinheim bleibt bunt" oder die Jugend- und Klimaschutzbewegung "Fridays for Future".

Es ist eine Debatte, die unschöne Erinnerungen weckt: Nach dem letzten von drei NPD-Bundesparteitagen in Weinheim, in dessen Zuge gewaltsame Gegenproteste und ein heftig umstrittenes Vorgehen der Polizei zu beklagen waren, hatte der Gemeinderat parteipolitische Veranstaltungen auf Bundes- und Landesebene in der Stadthalle und im Rolf-Engelbrecht-Haus per Satzung untersagt. Davon sind freilich auch alle anderen Parteien betroffen. Just sagte Kramer zu, über eine entsprechende Beschlussvorlage nachzudenken. Dann könnte erneut die Kommunalpolitik entscheiden. Egal, wie sie entscheidet: Es wird wohl darauf hinauslaufen, dass "Demokratie viel aushalten muss", wie OB Just sagte.