Wehrkräfte löschen ein Anwesen in Lützelsachsen. Foto: Dorn

Weinheim-Lützelsachsen. (web) Einsatzkräfte von vier Feuerwehren haben am Montagmittag einen Gebäudebrand im Weinheim-Lützelsachsen bekämpft. Nach ersten Angaben von Feuerwehrsprecher Ralf Mittelbach wüteten die Flammen in einem Wohnhaus in der Hirtengasse, auch eine Scheune war betroffen. Wie die Polizei mitteilt, soll ein Übergreifen der Flammen auf ein Nachbargebäude jedoch verhindern worden sein. Verletzte sind offenbar nicht zu beklagen.

Ein Bewohner konnte sich in Sicherheit bringen, die Einsatzkräfte haben zudem zwei Hunde gerettet. Die Feuerwehrleute haben neben ihrer ohnehin schon harten Arbeit aktuell den Auftrag, sich auch im Einsatz vor dem neuartigen Coronavirus zu schützen, um nicht an Covid-19 zu erkranken.

Der Sachschaden wird auf über 200.000 Euro geschätzt. Das Haus ist derzeit unbewohnbar. Während der Löscharbeiten leitete die Polizei den Verkehr innerorts um.

Update: Montag, 23. März 2020, 15.35 Uhr