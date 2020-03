Weinheim-Lützelsachsen. (web) Einsatzkräfte von vier Feuerwehren bekämpfen zur Stunde einen Gebäudebrand im Weinheim-Lützelsachsen. Nach ersten Angaben von Feuerwehrsprecher Ralf Mittelbach wüten die Flammen in einem Wohnhaus in der Hirtengasse, auch eine Scheune ist betroffen. Verletzte sind offenbar nicht zu beklagen. Ein Bewohner konnte sich in Sicherheit bringen, die Einsatzkräfte haben zudem zwei Hunde gerettet. Die Feuerwehrleute haben neben ihrer ohnehin schon harten Arbeit aktuell den Auftrag, sich auch im Einsatz vor dem neuartigen Coronavirus zu schützen, um nicht an Covid-19 zu erkranken.

Ein ausführlicher Bericht folgt.