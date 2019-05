Weinheim. (pol/mare) In der Fichtestraße in Weinheim ist am Mittwochnachmittag eine Wohnung in Brand geraten. Das teilt die Polizei mit

Gegen 16.50 Uhr meldeten mehrere Anrufer einen Brand in einem Mehrfamilienhaus. Feuerwehr und Polizei rückten daher aus.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand rauchte es aus einer Wohnung im dritten Obergeschoss. Hier brannte offenbar Essen an, was zur Rauchentwicklung führte.

Die Anwohner des Mehrfamilienhauses konnten alle wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Es entstand kein Schaden.