Von Philipp Weber

Weinheim. Man schreibt den 10. Mai 1933. Die Machtübernahme von Adolf Hitlers NSDAP ist etwas mehr als drei Monate her. In Berlin herrscht Begräbniswetter. Aber das hält die Täter aus Studentenschaft, Professorenkollegien und Partei nicht auf. Die Aktion ist gut vorbereitet, Tausende sehen dem Mob zu. Aus der Menge ragt der Kopf einer zerschlagenen Büste des Sexualwissenschaftlers und Mitbegründers der ersten deutschen Homosexuellenbewegung, Magnus Hirschfeld.

Schließlich kommt der Zug auf dem damaligen Opernplatz an, wo die Werke von 94 verfemten Autoren zu vorab einstudierten "Feuersprüchen" verbrannt werden. NS-Propagandaminister Joseph Goebbels hält eine Hetzrede. Kritischer Zeitzeuge ist kein Geringerer als Erich Kästner, der persönlich mitverfolgt, wie seine Bücher verbrannt werden. Er wird erkannt, aber ihm geschieht nichts.

Zum Teil zeitgleich, zum Teil etwas später gingen in den meisten Universitätsstädten des damaligen Deutschen Reichs Bücher in Flammen auf. Zumeist Werke von Autoren, die von den Nazis als pazifistisch, liberal, sozialistisch oder "jüdisch" gelesen wurden. Weinheim hat am Montagabend in der Stadtbibliothek mit einer Lesung an den Zivilisationsbruch von 1933 erinnert.

OB Manuel Just rief den rund 30 Zuhörern die historischen Abläufe ins Gedächtnis. So waren den Bücherverbrennungen vom 10. Mai 1933 propagandistische Aktionen vorausgegangen, größtenteils unter Federführung nationalsozialistisch dominierter Studentenschaften. Eine "schwarze Liste" entstand. Antisemitische Thesen wurden veröffentlicht, Bibliothekare unter Druck gesetzt.

Als die Flammen loderten, war dem menschenverachtenden NS-Regime ein "erster Triumph" geglückt, analysierte Just. Denn mit der Verfemung von Schriftstellern und der Verbrennung von Büchern war der Weg zu weiteren Repressalien nicht mehr weit. Von der ab 1935 herausgegebenen Liste des "schädlichen und unerwünschten Schrifttums" waren schließlich 149 Autoren und Wissenschaftler betroffen. Ihre Existenzen brachen ein. Viele flohen ins Ausland, wo sie das Ende der NS-Tyrannei nicht mehr erlebten. Hirschfeld starb 1935 in Nizza.

Der Germanist, Historiker und Altstadtrat Alexander Boguslawski gab zunächst einen historischen Abriss über Schriftverbrennungen "von Ovid bis zu den Beatles". "Die Zeitgenossen des Jahres 1933 konnten ahnen, aber sich kaum vorstellen, was noch kommen würde", so der Experte im Rückblick auf die damalige Debatte unter Intellektuellen wie Stefan Zweig, Joseph Roth, Kurt Tucholsky und eben Kästner.

Auch Zweig unterschätzte die Gefahr, während der sofort nach der NS-Machtübernahme geflüchtete Roth das Haus längst brennen sah. Die Unvorstellbarkeit liege in der Natur des Zivilisationsbruchs, so Hauptredner Boguslawski. Bitter ist Zweigs späterer Rückblick auf die Anfänge des NS-Regimes (unter anderem: "Die Welt von gestern"). Er spricht von Hitlers "Taktik des langsamen Vorfühlens": Unerwünschte Autoren wurden eben nicht gleich per "Gesetz" verfolgt, beginnende Repressalien gegen Regimefeinde setzten selten ganz oben an. Doch der Aufstand der Anständigen blieb zumeist aus.

Und Boguslawski las. Die spöttelnden Verse Kästners, der das NS-Regime in Deutschland überlebte. Die bissigen Einlassungen Kurt Tucholskys, der sich 1935 in Schweden – schwer erkrankt – das Leben nahm. Die Erinnerungen Zweigs, der 1942 im brasilianischen Exil starb. Und die unendlich menschenfreundliche Prosa Roths (etwa aus dem Roman "Hiob"), der 1939 in Paris einer Lungenentzündung erlag. "Die meisten Migranten wurden nicht alt", so Boguslawski.

Einige von ihnen hatten den Groll des NS-Regimes nicht allein als Pazifisten – die sie nach ihren Erfahrungen im Ersten Weltkrieg vielfach waren – auf sich gezogen. Ihr Spott bekam der Diktatur nicht. "Wer lacht, gehorcht nicht", nannte Boguslawski ein totalitäres Herrschaftsprinzip, das bis zum heutigen Tag gilt. Er habe vier Beispiele von vielen vorgestellt. Aber es waren Hunderte tragischer Schicksale, auch abseits der offiziellen Verbotslisten.

Neben Just und Boguslawski sprach Bibliotheksleiterin Stephanie Koch. Ebenso wie der OB hob sie die Bedeutung von Presse- und Meinungsfreiheit hervor. Öffentliche Büchereien leisteten nicht allein ihren Beitrag, indem sie den freien Zugang zu literarischen Quellen ermöglichen, sagte sie. Man fühle sich Prinzipien wie Pluralismus, Gleichbehandlung und der Breite des Angebots verpflichtet. Letzteres müsse nicht-kommerziell gestaltet sein, so die Bibliothekschefin.