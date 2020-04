Weinheim. (keke) Seit Wochen bestimmt Corona das Denken und Handeln der Menschen. Dabei gilt auch aus Sicht des Arbeitskreises (AK) Asyl vor allem die Mahnung: "Bleiben Sie zu Hause!" Zwar haben viele Geschäfte wieder geöffnet, und die Straßen sind nicht mehr ganz so leer, aber das öffentliche Leben steht immer noch weitgehend still. Alle sind davon betroffen, wenn auch auf unterschiedlichste Weise. Besonders schwer leiden Alleinstehende, Arme, Altenheimbewohner und viele andere, die ihrer Einsamkeit ausgeliefert sind.

"Besonders hart trifft es aber auch die Geflüchteten in ihren Unterkünften, in denen oft Menschen aus vielen verschiedenen Ländern auf engem Raum leben", teilen die AK-Aktiven in einer Presseerklärung mit. Alleinstehende dürfen sich nicht mit Freunden oder Landsleuten treffen, Familien mit Kindern sind auf ihre kleinen Wohnungen beschränkt. Darüber hinaus sind Spielplätze, Kindertagesstätten, Kindergärten und Schulen geschlossen. "Die Kinder verstehen nicht, was geschieht, warum auf einmal so vieles anders ist und weshalb sie nicht einfach mit anderen in der Sonne spielen dürfen." Hinzu kommen oft wirtschaftliche Schwierigkeiten.

Viele Arbeitsplätze in der Gastronomie oder Hotellerie sind vorerst verloren gegangen. Anträge müssen sofort beim Jobcenter gestellt werden: "Aber das geht nur am Telefon und stellt eine hohe Hürde für all diejenigen dar, die nur über einfache Deutschkenntnisse verfügen und bisher dankbar die Hilfe und Unterstützung durch Sozialarbeiter und die vielen Ehrenamtlichen im AK Asyl angenommen haben". Doch auch dieser Personenkreis muss Kontakte einschränken. "Es ist bedrückend wenig, was man im Moment für die Geflüchteten tun kann", sagt Friedrich-Karl Schmidt.

In dieser Situation kamen die Aktiven auf die Idee, die Geflüchteten schriftlich zu informieren. Weil die Themen aber sehr vielfältig sind, wurde daraus ein langer Brief. "Zunächst geht es darum, die Lage verständlich zu machen und in einem weiteren Schritt vor allem den Kindern ihre Verunsicherung zu nehmen und Möglichkeiten aufzuzeigen, den Alltag zu gestalten". Daneben gibt es Tipps für den Kontakt zum Jobcenter und Erklärungen zu den Kontaktbeschränkungen.

Der Brief wurde in mehrere Sprachen übersetzt: auf Englisch, Französisch, Arabisch, Kurdisch, Farsi (Persisch), Tamilisch, Russisch und andere. Über Whatsapp erreichte er viele Empfänger. Andere fanden ihn im Briefkasten. Dazu hat der AK Asyl auf seiner Webseite (www.ak-asyl-weinheim.de) Tipps hinterlegt, etwa "Rezepte gegen Langeweile".

"Dankbare Reaktionen bestärken den AK Asyl in seiner Arbeit", so Schmidt. "Einige Geflüchtete fragten auch, was sie selbst für die Helfer tun könnten, etwa einkaufen. So kann sich die Hilfe gegenseitig befruchten". Die Ehrenamtlichen hoffen, den Geflüchteten bald wieder über persönliche Kontakte dabei helfen zu können, auf eigenen Füßen zu stehen und sich weiter zu integrieren. "Helferinnen und Helfer sind willkommen, gute Ideen auch".

Info: Mails an info@ak-asyl-weinheim.de, telefonischer Kontakt unter 06201/ 1 59 67 bei Elfi Rentrop.