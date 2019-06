Auf der B 38 kontrollierten 18 Polizeibeamte am Montag, ob alle Fahrzeuglenker nüchtern am Steuer sitzen. Das war nicht der Fall. Foto: Kreutzer

Von Philipp Weber

Weinheim. Wer annimmt, dass am helllichten Montagnachmittag praktisch nur nüchterne Verkehrsteilnehmer unterwegs sind, irrt gewaltig. Das jedenfalls lässt sich aus der Bilanz einer vorgestrigen Schwerpunktkontrolle folgern. Beamte des Polizeireviers Weinheim und weitere Polizisten des Kompetenzteams "Drogen im Straßenverkehr" hatten die Kontrollstelle auf der B 38, unweit des Saukopftunnels eingerichtet. Die 18 Beamten gingen dort von 14.30 bis 17.30 Uhr ihrer Arbeit nach.

Für Fahranfänger gilt die Null-Promille-Grenze

Dabei zogen sie sieben Fahrzeuglenker aus dem Verkehr, die unter Drogeneinfluss unterwegs waren. Gegen acht Tatverdächtige sind Strafverfahren wegen Drogenbesitzes eingeleitet worden. Auch ein Fahranfänger ging den Polizisten ins Netz. Gegen ihn läuft nun ein Verfahren wegen Alkohol am Steuer.

"Der Autofahrer ist nicht besonders stark angetrunken gewesen, aber er war noch in der Probezeit", erklärt ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Mannheim. Für Fahranfänger sowie 18- bis 20-Jährige gilt die Null-Promille-Grenze. Welche Konsequenzen der junge Mann tragen muss, entschieden die Kommune sowie seine Führerscheinzulassungsstelle, so der Polizeisprecher. Ihm könnten unter anderem ein empfindliches Bußgeld und eine Nachprüfung drohen. Ein weiterer Autofahrer war zwar nüchtern, muss sich nach der Kontrolle aber wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Die Beamten des Polizeireviers Weinheim seien als Teilnehmer einer Schulungsmaßnahme zur Bekämpfung von Drogen und Alkohol im Straßenverkehr im Einsatz gewesen, heißt es im Polizeibericht. Das Kompetenzteam "Drogen im Straßenverkehr" bestehe aus ganz normalen Polizisten, die zum Teil bei der Verkehrspolizei, aber auch bei anderen Polizeireviere arbeiten. "Die Kollegen sind besonders geschult. Sie erkennen die körperlichen Anzeichen von Drogenkonsum noch besser als andere Beamte." Die Polizei bilde alle Verkehrspolizisten sowie mehr und mehr Beamte aus den Streifendiensten der Polizeireviere intensiv fort. Die entsprechende Qualitätskontrolle sei zentralisiert worden, die Fachaufsicht führe die Gruppe "Drogen im Straßenverkehr", teilt die Polizei mit. Diese Maßnahmen trügen bereits seit einigen Jahren Früchte. Qualität wie Intensität der Kontrollen nähmen zu.

Die Polizei verfolge dabei vor allem präventive Ziele, so der Sprecher. Fahren unter Drogeneinfluss stelle ein enormes Unfallrisiko dar - egal, ob Alkohol oder nicht legal erhältliche Substanzen im Spiel sind. "Oft verursachen entsprechend beeinflusste Autofahrer sehr schwere Unfälle, bei denen Menschen schwer verletzt werden oder sterben. Das kommt leider auch hier in der Region vor", so der Polizeisprecher.

Angesichts der neuen Kontrollmechanismen müssten Fahrzeugführer, die sich zugedröhnt ans Steuer setzen, "künftig zu jeder Zeit und an jeder beliebigen Stelle damit rechnen, in eine Drogenkontrolle zu geraten", schließt die Polizei ihre Mitteilung. Schulungen und Kontrollen würden intensiv fortgesetzt.