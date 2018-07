Im direkten Anschluss an den Gottesdienst sind gestern die Architektenpläne für die bauliche Zukunft der Evangelischen Gemeinde in der Weststadt erläutert worden. Fotos: Kreutzer

Von Günther Grosch

Weinheim. Gerhard Mackert versteht die Welt nicht mehr. Gerade etwas mehr als 35 Jahre alt, soll der von dem Weinheimer Architekten Jürgen Panchyrz und ihm selbst konzipierte Markus-Saal der Evangelischen Gemeinde in der Weststadt abgerissen und durch einen kleineren Neubau ersetzt werden - aus ökonomischen Gründen. "Dabei steht der Saal noch heute wie ein Neubau da", redete sich Mackert auf der Gemeindeversammlung am Sonntag in der Markuskirche vor 25 Teilnehmern in Rage.

Hintergrund ist das auf einem neuen Liegenschaftsprojekt der Landeskirche basierende "Haushaltssicherungskonzept". Dieses beinhaltet auch Vorgaben an die Kirchengemeinde Ladenburg-Weinheim. Das Konzept schreibt vor, an der Anzahl der Gemeindeglieder gemessene und für zu groß befundene Bestandsgebäude aufzugeben oder rückzubauen. Und in reduzierter Flächenzahl und mit einem veränderten Nutzungskonzept neu aufzubauen.

Der gegenwärtige räumliche Bestand der drei Weinheimer evangelischen Kirchengemeinden "Johannes", "An der Peterskirche" und der "Evangelischen Kirchengemeinde in der Weststadt" sei um 100 Prozent zu groß, wurde vom Bezirkskirchenamt errechnet. Was in der Folge zu einem Architektenwettbewerb führte, an dem sich elf Büros beteiligten. Der Siegerentwurf des Stuttgarter Büros Birk, Heilmeyer und Frenzel war am 21. Juni ermittelt worden.

42 Jahre habe er dem Ältestenkreis der Kirchengemeinde angehört und ihm "mit Herzblut gedient", so Mackert. Über das jetzige Vorhaben sei er "entsetzt". Nach dem Abriss des Gotteshauses der ehemaligen Lukasgemeinde in der Weststadt und dem Verkauf des Martin-Luther-Hauses in der Nordstadt, "das seit Jahren als Bauruine ein Schandmal darstellt", begehe die Evangelische Kirchengemeinde Weinheim einen neuerlichen, nicht wieder gutzumachenden Fehler: "Der geplante Abriss ist ein Mord am Gemeindesaal."

Jörn zur Brügge vom Ältestenkreis der Gemeinde wies das zurück. Der Gemeindesaal weise einen "immensen Sanierungsstau" auf, zu dessen Beseitigung eine Menge Geld investiert werden müsste. Ein Neubau dagegen stelle die wirtschaftlichste Lösung dar. Alles andere wäre ein "finanzieller Mord an der Gemeinde", kehrte er Mackerts Vorwurf um.

Zugleich erläuterte zur Brügge die hinter dem Abriss von Pfarrhaus, Kindergarten und Gemeindesaal stehende Idee. Alle drei Gebäude dürfen abgerissen werden, da sie nicht unter Denkmalschutz stehen. Beim Wiederaufbau sollen das Gemeindezentrum mit Saal und Pfarramt sowie die dann von zwei auf vier Gruppen erweiterte, zweistöckige Kita räumlich vom Gotteshaus getrennt werden. Das Gelände des Pfarrgartens bekommt die Kita.

Das moderne Gemeindezentrum wird in Holzständerbauweise erstellt, unterteilbar in verschiedene kleinere Räume. Mit dem Beginn der 2,5 Millionen Euro teuren Maßnahme ist im Frühjahr 2020, mit der Fertigstellung zum Herbst 2021 zu rechnen. 20 Prozent der Kosten muss die Kirchengemeinde tragen, 20 Prozent deckt ein Baukostenzuschuss ab, 60 Prozent laufen über ein Baudarlehen. "Alles ist im Rahmen des Haushaltssicherungskonzepts abgedeckt", so zur Brügge. 16 bisher städtische Parkplätze will die Kirchengemeinde von der Stadt kaufen oder auf Erbpachtbasis erwerben und so die Parkproblematik entschärfen. Als erhaltenswert eingestuft sind die alte Linde, der Kastanienbaum und zwei Mammutbäume.

Unabhängig davon kommen auf die Gemeinde weitere Veränderungen zu. Unter anderem soll die Bestuhlung im Inneren des Gotteshauses verändert werden. Anstelle der Kirchenbänke, von denen drei bis maximal sechs im hinteren Bereich erhalten bleiben, sind künftig Stuhlreihen vorgesehen. Sie sollen ein barrierefreies Einnehmen des Abendmahls gewährleisten. Dringend gereinigt werden müssen die Beleuchtungselemente und die Betonteile der Kirche. Hinzu kommt die Sanierung der denkmalgeschützten Glasbildwände sowie des Betons an der Außenfassade. "Wärmeenergetisch nicht aufrüstbar", sprich: entsprechend zu isolieren, sind aus Denkmalschutzgründen Sichtbetonwände und Decke.

"Und wir brauchen ein Pfarrhaus oder eine Mietwohnung für den zweiten Pfarrer." Wie bekannt, wechselt Pfarrer Friedel Goetz demnächst nach Hirschberg. Eine "eigene Geschichte" ist der ebenfalls dringend sanierungsbedürftige Kirchturm. Hier regte Gerd Helbling die Beauftragung eines "Controllers" an, nachdem nach jahrelanger Einrüstung des Turms (vor dem Abbau des Gerüsts) vergessen worden war, die abbröckelnden Betonteile zu sanieren - und an zahlreichen Stellen nun die blanke Armierung zu sehen ist.