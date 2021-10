Von Diana Deutsch

Weinheim. Der Weinheimer Markt ist gesegnete Erde. Ein idealer Ort für Kommunikation. Allein durch seine Lage. "Wir haben hier eine schöne Senke, optisch beschützt vom Odenwald und den zwei Burgen. Und die beiden Kirchen oben und unten stellen das Zusammensein unter den Segen des Himmels", diagnostiziert Corinna Lochmann. Die Diplomingenieurin ist Geomantin und befasst sich hauptberuflich mit der Kraft von Orten. Derzeit konzipiert sie im Auftrag der Badischen Landeskirche den ersten Pilgerweg nur für Frauen: "Pilger. Schön." Am vergangenen Wochenende wurde die vierte Etappe eingeweiht. Sie führt von Laudenbach nach Schwetzingen. "Weinheim ist einer der Höhepunkte", sagt Lochmann: "Das Begegnungszentrum der Bergstraße."

Pilgern ist angesagter denn je. Auch bei Menschen, die nicht regelmäßig in die Kirche gehen. "Wer geht, fühlt sowohl seinen eigenen Köper als auch den Körper der Erde", findet Corinna Lochmann. Bringt man beides in Einklang, so entdecke man die Spuren Gottes. Sofern man in seiner eigenen Geschwindigkeit geht. Die ist bei Frauen und Männern unterschiedlich. "Frauen bewegen sich langsamer, halten öfter an und betrachten die Umgebung genauer", weiß die Geomantin. Männer machten lieber Strecke, als sich um die Stimmung eines Ortes zu kümmern. Deshalb: "Pilger. Schön."

Jede Tagesetappe beginnt an einem außergewöhnlichen Kraftort. In Weinheim ist das die Libanonzeder. "Ein ehrfurchtgebietendes Baum-Wesen", findet Corinna Lochmann. 186 Jahre alt, sechs Meter Stammumfang, 27 Meter hoch: "Der Chef von Weinheim." Die Libanonzeder symbolisiere Standhaftigkeit und Durchhaltewillen, so die Pilgerbegleiterin. Genau das, was die 15 Frauen für ihre Jungferntour an der Bergstraße brauchten. Die Pilgerwanderung war ausgebucht. Es gab eine Warteliste. Ein lieb gewordener Brauch bei "Pilger. Schön" ist es, sich gleich zu Beginn nach einem Stückchen Natur umzuschauen, das einen besonders anspricht. Ein Stein, ein Blatt, ein Zedernzapfen. Am ersten Bildstock, dem man begegnet, legt man das Souvenir mit einer Fürbitte ab.

Im Hermannshof dann der geistliche Morgenimpuls. Auf taufeuchtem Rasen. Es ging darum, das Bewusstsein zu schärfen für Orte, an denen Frauen spirituell gewirkt haben. Andererseits sollte aber auch ein Bewusstsein für "Frauenorte in der Natur" geweckt werden. Die große Brautmyrte im Hermannshof zum Beispiel ist solch ein "Frauenort". Pilgern ist weder eine Erfindung der Neuzeit noch des Christentums. Bereits die ersten Menschen zog es hin zu Orten, an denen sie sich den göttlichen Wesen nahe fühlten. Haine, Quellen, Berge. Gläubige Juden pilgern zum Tempel nach Jerusalem, Muslime gehen nach Mekka.

Die Pilgerinnen in Weinheim zog es zum Marktplatz, dem "Kristallisationspunkt der Bergstraße" (Lochmann). Spuren weiblicher Spiritualität gibt es hier en masse. Die früheste Kapelle, die auf dem Kirchenhügel stand, war "Maria in den Feldern" geweiht. Im achten Jahrhundert. 1293 stiftete Hedwig von Swende die erste Steinkirche. Die Stifterin ruht bis heute in St. Laurentius.

Ausgerechnet diese neugotische Kirche, die den Marktplatz beherrscht, bereitete den Pilgerinnen Kopfzerbrechen. Weil man sie 1914 beim Neubau einfach "umgedreht" hatte. Der Chor von St. Laurentius liegt nun im Westen, was Geomantin Lochmann sehr schade findet: "Die frühen Baumeister haben die Apsis einer Kirche stets über Wasseradern errichtet. Deren Energie überträgt sich auf die Betenden." In der umgedrehten Laurentiuskirche sei das jetzt leider nicht mehr der Fall.

Ulnersche Kapelle, Hexenturm, Geberbachviertel, Kräutergarten im Stadtpark – überall Spuren gläubiger Frauen. Dann weiter durch den Wald nach Hohensachsen. Schweigend. "Du wirst mehr in den Wäldern finden als in den Büchern", hat Bernhard von Clairveaux im elften Jahrhundert formuliert. "Die Bäume und die Steine werden Dich Dinge lehren, die Dir kein Mensch sagen wird." Zielpunkt für die Pilgerinnen war der alte Friedhof von Hohensachsen, wo einst die Katharinenkirche gestanden hatte. Hoch über dem Dorf. "Die Kirche sieht man heute nicht mehr, aber ihre Kraft spürt man noch immer", fand die Pilgerführerin.

Schließlich Leutershausen. "Der Ort mit der größten spirituellen Ausstrahlung an der Bergstraße", so Lochmann. Wahrscheinlich wegen der Schwarzen Madonna. "Sie ist die wirkmächtigste Helferin, die es für Frauen gibt", befand die evangelische Pilgerführerin. Katholiken hätten dem wahrscheinlich nichts hinzuzufügen. In diesem Sinne: "E Utreïa. Lasst uns aufbrechen."

Info: Zur Etappe "Bergstraße – Mannheim – Schwetzingen" ist ein Handbuch erschienen. Erhältlich bei: Evangelische Landeskirche in Baden, Blumenstraße 1-7, 76133 Karlsruhe, Telefon: 0721/9175323, www.evangelische-frauen-baden.de