Weinheim. (RNZ) Die Albert-Schweitzer-Grundschule in der Weinheimer Weststadt hat am Mittwochmorgen eine Schulklasse sowie eine Betreuungsgruppe mit einer Lehrkraft und einer Betreuungskraft vorsorglich nach Hause geschickt. Dieser Schritt sei in Absprache mit dem Bildungsamt erfolgt, teilt die Stadt Weinheim mit. Die Betroffenen sollen daheim bleiben, bis das Gesundheitsamt eine Entscheidung über das weitere Vorgehen trifft. Hintergrund ist der positive Corona-Test bei einem Schüler.

In der Schulklasse sind 22 Kinder und eine Lehrkraft betroffen. Bei der Betreuungsgruppe sind es elf weitere Kinder sowie die städtische Betreuerin. Hier war das Kind außerhalb des Unterrichts. Auch die Stadt wartet nun die Anweisungen des Gesundheitsamts ab.