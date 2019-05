Weinheim. (pol/van) Die Weinheimerin, nach der die Polizei gesucht hatte, ist wieder da. Sie ist am heutigen Dienstag zu ihrer Wohnanschrift zurückgekehrt.

Die 28-jährige Frau war am 27. Mai gegen 17.10 Uhr an einer Tankstelle in der Darmstädter Straße in Heppenheim gesehen worden. Danach wurde sie als vermisst gemeldet.

Wie die Beamten berichten, wurde die Frau aufgrund ihres "bedenklichen Gesundheitszustandes" in ein Krankenhaus gebracht.

Update: Dienstag, 28. Mai, 15 Uhr