Weinheim. (pol/rl) Vermutlich zusammengeschlagen und ausgeraubt wurde ein 15-Jähriger auf dem Nachhauseweg vom Mathaisemarkt am Samstagabend. Laut Polizeibericht war der 15-Jährige am Sonntagabend auf dem Schriesheimer Volksfest gewesen und fuhr danach mit der OEG heim. Als er kurz vor 23 Uhr an der Haltestelle "Alter OEG-Bahnhof" aus der Linie 5 ausstieg, wurde er aus einer Gruppe von fünf oder sechs Jugendlichen heraus angesprochen. Sie überredeten den 15-Jährigen, ihnen eine Flasche Alkohol abzukaufen.

Als er das Geld übergeben hatte, erhielt er einen Schlag auf den Hinterkopf und verlor kurz das Bewusstsein. Als er kurz darauf wieder zu sich kam, hatten ihm die Jugendlichen offenbar das Mobiltelefon, seine EC-Karte, Bargeld und die Kopfhörer gestohlen. Die Jugendlichen waren zwischenzeitlich geflüchtet. Der 15-Jährige vertraute sich danach Passanten an, die seinen Vater anriefen.

Eine Beschreibung der Jugendlichen konnte der 15-Jährige nicht abgeben.

Info: Zeugen und Hinweisgeber können sich bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der 0621/174-4444 melden.