Mannheim/Schriesheim. (hwz) Am vierten Maimarkttag war der Stand der Region in der Halle der Metropolregion Rhein-Neckar fest in Schriesheimer Hand. Ein gut gewähltes Datum. Schließlich fand am 30. April der traditionelle Bürgermeister-Rundgang statt, zu dem auch Jean-Luc Chapon aus der Partnerstadt Uzès eingeladen war, mit der Schriesheim gerade das 35-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft feiert.

Als Willkommensschluck für die Oberhäupter der Städte und Gemeinden hatten Weinkönigin Annalena Spieß und Weinprinzessin Ann-Kathrin Haas einen Pinot Noir-Blanc de Noir der Winzergenossenschaft Schriesheim und einen Badisch Rotgold vom Weingut Bielig vorbereitet. "Auch unsere Weingüter Majer, Rosenhof, Jäck und Wehweck sind heute mit ihren Produkten am Stand vertreten", so Irmgard Mohr, Vorsitzende des Verkehrsvereins.

Denn Wein sei ohne Frage das Aushängeschild Schriesheims. "Doch darüber hinaus haben wir noch allerhand mehr zu bieten. Das wollen wir den Maimarktbesuchern nahebringen", meinte Mohr mit Blick auf die hübsche Altstadt, die Strahlenburg und die von Weinbergen umgebenen Spazierwege ebenso wie in Anbetracht zahlreicher Freizeitmöglichkeiten und kultureller Veranstaltungen.