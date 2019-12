Hirschberg-Leutershausen. (wabra) Der Weihnachtsmarkt in Leutershausen war am Sonntag ein Treffpunkt der Generationen. An der altehrwürdigen Markthalle, am „Schelleschorsch“ Brunnen, lockte der mittlerweile 37. Weihnachtsmarkt zahlreiche Besucher an. Vereine, Gruppen, Organisationen und viele Hobbykünstler aus Hirschberg und der Region hatten hier ihre Stände aufgebaut.

Bereits in den frühen Morgenstunden karrten die Marktteilnehmer ihre Verkaufstische und unzählige Kartons mit den vielfältigsten Produkten aus Holz, Glas, Keramik und anderen Materialien an. Pünktlich zur Eröffnung um 11 Uhr hatten alle ihre Standplätze weihnachtlich dekoriert und bestückt. Es duftete nach Tannengrün und Glühwein.

Erfreulich für Organisator Walter Brand, der den 35. Markt in Folge organisierte, war, dass sich erneut einige neue Marktteilnehmer beteiligten und das kreative Angebot in seiner Vielfalt bereicherten. „Für mich beginnt seit dem Jahr 1985 die Weihnachtszeit bereits Ende August, wenn die organisatorischen Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt anlaufen“, sagte Brand.

Die Besucher bewunderten beim Rundgang besonders, mit welch großer Hingabe und vielerlei Materialien sich die Hobbykünstler in ihrer Freizeit beschäftigen. Da fand man Weihnachtsschmuck, selbst geflochtene Adventskränze, Keramikarbeiten, Glas- und Tonwaren, Trockengestecke, Kinderspielzeug, Kreationen aus Holz, Stickereien, Jahreskalender der Evangelischen Kirchengemeinde und des MGV 1884, Handarbeiten, Kerzenverzierungen, Papierschmuck und vieles mehr. Eine besonders schöne Idee war der aus kleinen Blumentöpfen gefertigte Christbaumschmuck.

Es gab auch wieder jede Menge Gestricktes, Selbstgehäkeltes und bei der Eine-Welt-Gruppe Kaffee, Tee, Seife und Kerzen. Der Weihnachtsmarkt unterschied sich jedenfalls einmal mehr von den großen, kommerziellen Märkten.

Bürgermeister und Schirmherr Ralf Gänshirt zeigte sich von der Schönheit beeindruckt. Er freute sich bei seiner Stippvisite über das vielseitige Angebot. Organisator Brand zeigte ihm die Ware der Hobbykünstler. Im kleinen Hallenanbau war ein Schriesheimer Krippenbauer zu finden. Besondere Nudelkreationen offerierte eine Weinheimerin.

Ein Hobbykünstler aus Leutershausen zeigte, was man alles aus Holzpaletten fertigen kann. Weitere Teilnehmer kamen aus Schifferstadt, Schwetzingen und Mannheim. Zudem konnte beim Imker Honig, Pralinen und selbst hergestellte Marmelade gekauft werden. Wer nicht nach kleinen Geschenken Ausschau hielt, hatte reichlich Gelegenheit, für sein leibliches Wohl zu sorgen.

Der kalte Dezembertag ließ den Glühwein vom Deutschen Roten Kreuz und heißen Kaffee aus einer Profi-Espresso-Maschine kräftig fließen. Kinderpunsch kam vom Evangelischen Kindergarten, Kuchen von den Landfrauen, Feuerwurst und Schupfnudeln vom SGL-„Fan-Club“ und leckere Waffeln von der Evangelischen Kirchengemeinde. Die Odenwälder Spezialitäten der Familie Thory waren willkommene Beilagen.

Ihre Premiere beim Weihnachtsmarkt feierten die Pfadfinder, die eine deftige Suppe mit Wursteinlage im Angebot hatten. Zudem schenkte die Winzergenossenschaft Schriesheim edle Weine aus. Hochprozentige „Volk’sche“ Brände wurden für einen guten Zweck offeriert.

Der Nikolaus verteilte kleine Geschenke an die Kinder. Beide Kindergärten luden zum Basteln, Malen und zu Mitmachaktionen ein. Für das musikalische Programm sorgte zur Eröffnung der Evangelische Posaunenchor Leutershausen unter der Leitung von Christiane Binz. Am Nachmittag sang der MGV 1884 unter der Leitung von Michael Kuhn Weihnachtslieder a cappella. Bei all der weihnachtlichen Atmosphäre vergaß man auch den guten Zweck nicht: In diesem Jahr unterstützen die Marktteilnehmer die örtlichen Kirchengemeinden für Jugendprojekte.