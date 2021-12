Edingen-Neckarhausen. (nip) Die Erneuerung des Wasserrechts kommt den Wasserversorgungsverband "Neckargruppe" richtig teuer. Das teilte Verbandsrechner Arno Kaiser nun in der jährlichen Versammlung im Rathaus Edingen mit. Das Wasserrecht habe man 2015 beantragt und es fünf Jahre später auch erhalten. Es gilt für 30 Jahre und kommt auf den Höchstbetrag von 150.000 Euro. Kosten, die sich im Wirtschaftsplan 2020 niederschlugen.

"Für einen kleinen Verband wie den unseren ist das eine große Summe", meinte Kaiser. Es sei indes gut angelegtes Geld. Der Abschlussrechnung 2020 mit einer Bilanzsumme von rund 806.000 Euro und einer Fördermenge von 946.597 Kubikmeter Wasser, stimmte der Verband zu. Ebenso dem Wirtschaftsplan 2022. Er ist vor allem geprägt durch den Bau einer Druckerhöhungsanlage (DEA) im Bereich der Platanenstraße in Neu-Edingen. Die DEA ist wesentlicher Baustein eines Notfallkonzepts, das die Gemeinde im Kontext der überhöhten Trifluoracetat-Werte (TFA) im Neckar und somit auch in den Brunnen beschlossen hat. Es ermöglicht der Kommune bei Trinkwasserverunreinigungen oder anderen Störungen der Versorgung, Trinkwasser aus Mannheim zu beziehen. Allein für die DEA hat der Verband Kosten von 727.000 Euro eingeplant. "Eine riesige Summe", sagte Kaiser. Finanziell und baulich wird sich das Projekt bis 2023 hinziehen.

Projektleiter Stefan Klingmann (MVV) erläuterte kurz den Sachstand. Den ursprünglichen Plan habe man "umgeschmissen", geschuldet der Baustelle auf der Autobahn A656 und der damit einhergehenden Vollsperrung. Es gebe nun vier Bauabschnitte, von denen der erste mit der Errichtung einer Armaturengruppe in der Grünfläche bereits abgeschlossen sei. Insgesamt habe man zwei weitere Abschnitte mit ohnehin fälligen Maßnahmen der Gemeinde kombinieren können; das betreffe unter anderem die Sanierung einer Wasserleitung der Gemeinde. Klingmann sagte, er rechne mit einer Fertigstellung der DEA bis Ende Februar 2023. Wichtig sei es ihm, die Anwohner, ohnehin seit Längerem stark belastet durch die Autobahnbaustelle, mitzunehmen, sie rechtzeitig vorab zu informieren und gegebenenfalls alternative Parkplätze zur Verfügung zu stellen. Er teilte ferner auf Anfrage mit, die Anlage sei zwar zur Noteinspeisung gedacht, aber mit einer Option auf Erweiterung konzipiert.

Der Verband gab grünes Licht für zwei Personalien: Seitens der MVV RHE GmbH schied Daniel Jung bereits Ende Juni aus. Zur Nachfolgerin wurde Alexandra Halkenhäuser benannt. Und Bürgermeister Simon Michler wurde für weitere drei Jahre zum Verbandsvorsitzenden gewählt. Michler erwähnte aber, es gehe ja zunächst um zwei Jahre, denn 2023 steht in Edingen-Neckarhausen eine Bürgermeisterwahl an. Seit 2004, so Hauptamtsleiterin Elke Hugo, befasst sich der Verband mit der Sanierung von Wasserversorgungsschächten. 2018 beschloss der Verband, diese Sanierung weiter fortzuführen: 2021 wurden rund 30.000 Euro investiert, 2022 werden es sogar 80.000 Euro sein.

Kenntnis nahm der Verband vom Ergebnis der Bündelausschreibung für Stromlieferungen, an der er erstmals teilgenommen hatte. Er wird künftig nicht mehr von den Stadtwerken Heidelberg, sondern größtenteils von der Energiedienst AG sowie zu einem kleineren Teil vom Elektrizitätswerk Mittelbaden beliefert. Kaiser sagte, es fallen rund 150.000 Euro Stromkosten jährlich an. Auf Anregung von Gemeinderat Helmut Koch (UBL-FDP/FWV) wird der Verband prüfen, welche verbandseigenen Pumpenanlagen sich mit Fotovoltaik ausstatten lassen. "Um Strom zu erzeugen, den wir vor Ort verbrauchen", sagte Koch.