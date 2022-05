Blick auf die Umkleidekabinen an der Liegewiese, die ebenfalls auf den neuesten Stand gebracht wurden. Dahinter „wartet“ der See auf Badegäste. Foto: Dorn

Von Günther Grosch

Weinheim. Die große Wiese ist gemäht, die schattenspendenden Bäume sind zurechtgeschnitten, der Sandstrand ist gereinigt. Was Besucherinnen und Besucher ab Samstag, 14. Mai, im wieder geöffneten Strandbad darüber hinaus besonders freuen dürfte: Auch die in die Jahre gekommenen Sanitärbereiche, Toiletten und Duschen für Damen und Herren wurden für rund 120.000 Euro auf Vordermann gebracht.

"Ein Betrag, der noch weit höher ausgefallen wäre, hätte nicht das Team von See- um Schwimmmeister Markus Hester kräftig mit angepackt", so der Leiter der städtischen Hochbauabteilung, Peter Zschippig, beim Baustellenrundgang. Während die 50 Jahre alten Bodenfliesen in den Damen- und Herrenduschen erhalten blieben, "weil der Aufwand zu deren Entfernen zu groß gewesen wäre", wurden sämtliche Wände neu gefliest, sodass sie jetzt in einem hellen, schwarz gebänderten Grau erstrahlen.

Die bisher im Damen- und Herrenbereich eingerichteten jeweils acht reinen Kaltwasserduschen wurden um je einen Duschplatz reduziert und durch vier Kaltwasser- und zwei Warmwasserduschen ersetzt, erläutert Sebastian Gärtner. Die Verringerung der Brausen ist einem größeren Abstand der Duschenden voneinander geschuldet, nennt der Bauleiter die ausschlaggebenden Gründe. Im barrierefrei zugänglichen Behinderten-WC dagegen gibt es jetzt erstmals eine Duschstelle.

Für eine neue Wohlfühlatmosphäre sorgt die auf LED-Technik umgestellte Beleuchtung, da sich die Elektroinstallation als komplett überholt darstellte. Gleiches galt für die zum Teil veraltete Beheizung, die nun eine energiesparende Elektroheizung ablöst. Auch das mittlere WC-Haus erstrahlt in neuem Farbglanz. Die Urinale sind aus Hygienegründen ab sofort mit einer Annäherungselektronik versehen.

Dass es zu nicht eingeplanten Verzögerungen bei den Bauarbeiten kam, verhehlen Zschippig und Gärtner nicht. Zum einen sind dafür die im April kalten Nächte und Tage verantwortlich: "Wenn wir bei unter sechs Grad Celsius die Fliesen aufbringen, fallen sie uns anderntags wieder von den Wänden", verdeutlicht Gärtner. Andererseits ist daran aber auch die augenblicklich hohe Beschäftigungslage der Firmen und vor allem fehlender Nachschub beim Material schuld.

Ein anderes und mittelfristig kaum zu lösendes Problem stellen die zahlreichen am Strandbad heimisch gewordnen Nilgänse dar. Diese im Dreieck zwischen den Badeseen von Heddesheim, Hemsbach und Weinheim pendelnden "Metropolgänse" sorgen vor allem durch ihren Kot für Ärger unter den Badegästen. "Sie können aber durch Lärm und ähnliche Maßnahmen kaum vertrieben werden", weiß Betriebsleiter Thomas Hester: "Wenn man sie nicht bis in mindestens 200 Kilometer Entfernung umsiedelt, kommen sie zurück."

Erfreulicheres gibt es dagegen von dem in diesem Jahr zu feiernden 50. Geburtstag des Strandbads zu berichten. Der Grundwassersee entstand in den Jahren 1966 bis 1970 mit dem Bau der neuen Autobahn zwischen Darmstadt und Heidelberg und wurde am 17. Juli 1972 eingeweiht. Zwei Millionen Kubikmeter Schüttmaterial für Trasse und Dämme wurden gewonnen, sodass der See mit seinen 24 Hektar Wasserfläche und einer mittleren Tiefe von 15 Metern entstand. Die maximale Tiefe beträgt etwa 30 Meter, seine größte Ost-West-Ausdehnung beträgt 700 Meter, die größte Nord-Süd-Ausdehnung liegt bei 500 Metern. Gefeiert wird das Jubiläum gleich drei Tage lang vom 17. bis 19. Juli.

Wie vor der Coronapandemie können in diesem Jahr Familien- und Saisonkarten gekauft werden. Der Vorverkauf der Saisonkarten für Familien und der Elternteilkarten für Alleinerziehende mit Zusatzkarten für Kinder läuft. Der Kauf von Saisonkarten für Erwachsene und Ermäßigte ist jederzeit und unkompliziert online über die "e-Tickets Weinheim"-App möglich. Außerdem läuft der Vorverkauf an der Strandbadkasse – hier allerdings nur gegen Barzahlung – ebenfalls zwischen 10 und 16 Uhr. Im Mai und September öffnet das Strandbad täglich von 9 bis 19.30 Uhr; im Juni, Juli und August täglich von 9 bis 20.30 Uhr.

Weitere Infos: www.weinheim.de (keke)