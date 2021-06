Ein Wildbadender in der Schweinebucht wühlt 25 Mal mehr Sedimente auf als ein Badegast im Strandbad, so die Experten Jutta Ehmsen und Roland Robra. Foto: Kreutzer

Weinheim. (keke) "Tatort" Schweinebucht: Trotz der frühen Morgenstunde haben sich bereits erste Spaziergänger, Jogger, Yoga-Anhänger, Sonnenanbeter und Schwimmfreaks eingefunden. Hintergrund des Termins: "Es geht darum, den Waidsee und sein Umfeld zu schützen." Sonnenbaden und sportliche Aktivitäten sind hier erlaubt. Dass Wildbaden aber "kein Kavaliersdelikt" sei und dies auch nie war, machen Jutta Ehmsen und Roland Robra gleich zu Beginn des Gesprächs unmissverständlich deutlich.

Der Gemeinderat hat zuletzt eine Nutzungsverordnung beschlossen, in der unter anderem festgelegt ist, dass "wildes Baden" – also Baden außerhalb der städtischen und private Bade-Gelände am Waidsee – weiter untersagt bleibt. "Viele Menschen glauben aber, dass dies neu ist, und bombardieren die Verwaltung fast täglich mit Beschwerden", so die Leiterin des Amtes für Klimaschutz, Grünflächen und Technische Verwaltung sowie der Umwelt- und Naturschutzbeauftragte. "Wir wollen früh morgens oder spät abends schwimmen gehen", argumentierten viele.

Neben der erhöhten Unfallgefahr und der damit verbundenen haftungsrechtlichen Gründe sind es vor allem ökologische Belange, die das Baden außerhalb der Öffnungszeiten und der Strandbadzonen verbieten. "Die Ufer sind unbefestigt und fallen an vielen Stellen steil in den bis zu 28 Meter tiefen See ab", so Ehmsen und Robra. Außerdem treten kalte Tiefenströmungen auf, die lebensgefährlich werden können.

Angesichts der durch die Corona-Pandemie auf 2500 Besucher beschränkten Zahl von Menschen, die ins Strandbad eingelassen werden, hatte sich im Vorjahr die Zahl derer erhöht, die an anderen Stellen in den See steigen, so Ehmsen. Das Thema "Jahreskarten" verkompliziere die Sache zusätzlich, klärt Stadtsprecher Roland Kern auf. "Angenommen, wir verkaufen pro Saison 1000 Jahreskarten: Dann können im Gegenzug an einem Tag nur noch 1500 Menschen ohne Jahreskarte das Strandbad nutzen, da ja nicht alle Dauerkarteninhaber auch jeden Tag da sind." Abgewiesene Badegäste wären dann zu Recht sauer, weil die maximal zulässige Besucherzahl dann nicht erreicht wird, sie aber trotzdem weggeschickt werden.

Wenn man andererseits auch außerhalb des Strandbadgeländes Badende duldet, wäre hier schon nach wenigen Tagen der Teufel los, befürchtet Robra. So etwas spreche sich herum. "Sogar Menschen aus Frankfurt und Wiesbaden würden kommen, der See wäre nicht mehr wiederzuerkennen", verweist Robra auf den "Staubsauger-Effekt". Hinzu kommen die Hinterlassenschaften der Badenden, die städtische Mitarbeiter entsorgen müssen.

Weit mehr noch aber überwiegen die ökologischen Einwirkungen auf das naturbelassene Seeufer, seine Vegetation und das von weiteren Interessenten genutzte Gewässer. Vier Fünftel der fast zwei Kilometer langen Uferlinie zählen zu besonders schützenswerten Kleinbiotopen für Fauna und Flora, erklärt Robra. "hinzukommen die Interessen von den Anhängern des Tauchsports, der Angelsportfreunde und der Segler, die hier ebenfalls ihr Paradies finden."

Insgesamt blieben nur wenige Korridore übrig, die von Menschen genutzt werden, so Robra. Während das Strandbadareal durch seinen aufgeschütteten Sandstrand so hergerichtet wurde, dass die vor Corona jährlich noch Tausende zählenden Badegäste dem See kaum Probleme bereiten, wühlt jeder Einzelne, der außerhalb des Strandbads ins Wasser geht, 25 Mal so viele Sedimente auf.

Die aufgewirbelten Sedimente wiederum schweben lange im Wasser und lagern sich dann auf Wasserpflanzen ab. "Die sterben und tragen dadurch zusätzliche Sedimentstoffe ins Wasser ein." Ein anderer ökologischer Aspekt: Die Oberrheinebene ist süd- wie nordwärts ein Hauptdurchzugsgebiet für Wasservögel, hier rasten die Tiere nachts.

Letztlich geht es aber auch darum, die durch die 2002 installierte Filteranlage erzielten Erfolge nicht zu gefährden. Diese teuren, aus einer schwimmenden Filteranlage mit 900 Kilogramm eines phosphatabsorbierenden Spezialgranulats befüllten "Phosphat-Killer" dienen der naturverträglichen Entfernung von Phosphaten.

"Wir setzen auf die Vernunft, das Verständnis und die Einsicht der Menschen", geben sich Ehmsen und Robra trotz aller Beschwerden optimistisch. Sie hoffen, dass die Stadt keine Strafzahlungen veranlassen muss.