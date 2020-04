Von Axel Sturm und Katharina Schröder

Ladenburg. An Vorschriften, körperliche Arbeit und Papierkram sind Landwirte längst gewöhnt. Doch die Coronakrise stellt auch sie vor neue Herausforderungen. "Das ist alles wahnsinnig kompliziert", findet Dieter Hege vom Ladenburger Hegehof. Sein Betrieb hat mit den Einreisebestimmungen der Saisonarbeiter aus Osteuropa zu kämpfen. "Wir sind auf Erntehelfer aus Rumänien angewiesen", sagt der Obst- und Gemüsebauer.

Die begrenzte Einreise von Erntehelfern ist zwar mittlerweile möglich, an Alltag beim Ablauf ist aber nicht zu denken. Hege lässt jede Woche Erntehelfer einfliegen. "Diese Woche habe ich für 100 Leute den Flug gebucht", erzählt er. Davon hätten 30 kurz vor der Reise abgesagt. "Da gibt es auch Mentalitätsunterschiede", sagt Hege. So säßen manche trotz Zusage am Ende nicht im Flieger.

Und auch nach der Ankunft in Deutschland ist die Reise nicht vorbei. "Letzte Woche mussten wir unsere Arbeitskräfte in Düsseldorf abholen", erzählt Hege.

Keine Mehrkosten für Erntehelfer

So entstünden dem Landwirt zusätzliche Kosten. Er muss einen Bus organisieren, der die Kräfte nach Ladenburg bringt. An die Saisonarbeiter will Hege die Kosten aber nicht weitergeben. "Die zahlen den üblichen Bustarif wie jedes Jahr", erklärt er.

Auf dem Hegehof angekommen bleibt weitere Koordinationsarbeit. Die Gruppen, die gemeinsam anreisen, müssen zwei Wochen isoliert von anderen Erntehelfern arbeiten und wohnen. Auf dem Feld wie in der Unterkunft gilt es, Abstand zu halten. Hege hat beschlossen, bei seinen Helfern eine Woche nach der Ankunft abzuwarten. "Bisher gab es keine Symptome", erzählt er. Dass seine Erntehelfer das Coronavirus mitbringen könnten, glaubt er nicht. "In den Regionen, aus denen unsere Arbeiter kommen, ist das Virus kaum verbreitet", erklärt er. Außerdem kämen viele Helfer kaum aus ihrem Dorf heraus. Erhöhte Hygienevorschriften gelten ebenfalls: mehr Toiletten, mehr Reinigungskräfte, mehr Desinfektionsmittel. Die Verhaltensanweisungen bekommen die Helfer in ihrer Landessprache.

Ein weiteres Problem: "Viele gute Leute sind verängstigt und wollen nicht kommen", berichtet Hege. "Wir haben nur ein Drittel unserer Stammmannschaft." Der Landwirt geht davon aus, dass er viele der neuen Helfer wieder heimschicken muss, weil sie nicht leistungsfähig genug seien. Ähnlich verhalte es sich mit den deutschen Kräften. Er sei glücklich über das Engagement, "aber die müssen wir alle erst einarbeiten, und meist sind sie solche Arbeit nicht gewohnt."

Als Obst- und Gemüsebauer ist Hege besonders betroffen, wenn die Erntehelfer ausbleiben. Wie sieht es bei anderen landwirtschaftlichen Betrieben in der Römerstadt aus? Auch Garten- und Landschaftsbauer Markus Wolf beschäftigt Fach- und Hilfskräfte aus dem Ausland. Unter seinen rund 15 Mitarbeitern sind auch drei polnische Fachkräfte, die eine Festanstellung bei der Firma haben. Sie wohnen in eigens auf dem Hof geschaffenen Mitarbeiterwohnungen und sind bei Wolfs bestens integriert.

Markus Wolf hat den klassischen Landwirtschaftsbetrieb seines Vaters Paul Wolf vor 20 Jahren übernommen und strategisch neu aufgestellt. Statt Getreide, Obst und Gemüse sowie Tierhaltung hat er sich auf Landschaftsbau und Landschaftspflege spezialisiert.

Gärtner und Landschaftsbauer sowie Baumpfleger sind gefragte Arbeitskräfte. Auch auf seine polnischen Fachkräfte kann sich Wolf verlassen, und der Unternehmer ist froh, sie in seinem Team zu haben. Normalerweise feiern die drei Polen über Ostern ihren Urlaub und angefallene Überstunden in ihrer Heimat ab. Darauf mussten sie in diesem Jahr aber verzichten. Denn nach der Einreise nach Polen ist eine zweiwöchige Quarantäne verordnet. Auch die Unsicherheit, ob sie nach dem Urlaub wieder problemlos hätten zurückreisen dürfen, war den Mitarbeitern zu groß. Sie verbrachten Ostern erstmals in Ladenburg – was Markus Wolf mit Erleichterung quittierte. Ein längerer Ausfall wäre kaum verkraftbar gewesen, denn jetzt haben Garten- und Landschaftsbetriebe Hochkonjunktur.

Nach Ostern kommen normalerweise weitere Arbeitskräfte aus Polen, die ohne Festanstellung arbeiten. Denn jetzt stehen städtische Grünschnitt- und Pflegemaßnahmen an. Dafür waren eigentlich drei Mitarbeiter aus Polen eingeplant. Im Nachbarland haben sie eine eigene Landwirtschaft und verbessern ihr Einkommen mit der Saisonanstellung. Ob sie in den nächsten Tagen kommen werden, ist unklar. Die Arbeiten müssen trotzdem erledigt werden. "Irgendwie werden wir das auch schaffen", sagt Wolf optimistisch.

Auch der Vorsitzende des Bauernverbandes Ladenburg, Steffen Linnenbach, erwartet zwei Helfer aus Polen und Rumänien. Er geht davon aus, in dieser Saison ohne sie auskommen zu müssen. Beide waren eingeplant, um beim Aussäen zu helfen, und auch im Stall gebe es immer etwas zu tun. Sollten die Kräfte nicht kommen, dann "geht die Welt in meinem Betrieb auch nicht unter", sagt der Landwirtschaftsmeister. Bei Obst- und gemüsebauern sehe die Situation anders aus.