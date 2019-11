Weinheim. (web) Wachablösung in der Weinheimer CDU: Der bisherige Vorsitzende des Stadtverbands, Holger Haring, hat sich aus der ersten Reihe zurückgezogen und ist von Christian Lehmann (Zweiter von rechts) abgelöst worden.

In der Jahreshauptversammlung am Freitagabend in der Aula der Lützelsachsener Gelberg-Grundschule erhielt Lehmann die überwältigende Mehrheit der 62 Stimmberechtigten. Zu seinen Stellvertretern gewählt wurden (v. l.) Mirko Winz, Inge Oberle und Lena Meyer.

Vor der Wahl war Lehmann von Ex-Stadtrat Sascha Pröhl als „Konsenskandidat“ aller Parteiflügel vorgestellt worden. Haring wurde ohne Gegenstimme zum Ehrenvorsitzenden des Stadtverbands gekürt. Sichtlich gerührt nahm er die Wahl an.

Doch reine Harmonie war trotzdem nicht: Rund um die Kassenführung des Stadtverbands hatten die Mitglieder einige kritische Fragen.