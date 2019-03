Ladenburg. (stu) Das öffentliche W-Lan soll in Ladenburg weiter ausgebaut werden. Entsprechende Pläne stellte der Leiter der neuen Fachstelle Digitalisierung, Maximilian Bauer, in der Sitzung des Technischen Ausschusses (TA) vor. Ihm ist zudem gelungen, dafür EU-Fördergelder nach Ladenburg zu holen. 15.000 Euro kann die Stadt nun für den Ausbau des öffentlichen Internetnetzes einplanen.

Bisher gibt es in Ladenburg nur zwei Standorte, an denen kostenlos gesurft werden kann: am Marktplatz und am Lobdengau-Museum. Doch nicht nur die Bürger, auch die Touristen erwarten heute, immer und überall mit WLAN verbunden zu sein. Dem sollte Ladenburg nachkommen, sagte Bauer. Gemeinsam mit dem Jugendgemeinderat legte die Verwaltung nun fest, wo zukünftig weitere W-Lan-Router installiert werden sollten. Elf öffentliche Standorte wurden gefunden. Mit dem Domhofsaal und dem Rathaus befinden sich davon zwei in Gebäuden. W-Lan im Freien soll es unter anderem am Bahnhof, auf dem Domhofplatz, der Festwiese und der Neckarwiese, im Freibad und am Römerstadion geben. Pro Zugangspunkt muss die Stadt rund 720 Euro investieren, sodass eine Gesamtsumme von rund 9000 Euro aufgebracht werden muss.

Der Ausbau des öffentlichen W-Lan sei damit aber noch nicht abgeschlossen, so Bauer. Schrittweise sollen weitere Treffpunkte in der Stadt durch den kostenlosen Zugang aufgewertet werden.

Stadt verliert Rechtsstreit mit Lidl

Über den Rechtsstreit mit der Handelskette Lidl berichtete der Bürgermeister. Diesen hat die Stadt verloren. Lidl hatte gegen einen Bebauungsplan geklagt, der festschrieb, dass nur Verbrauchermärkte mit einer Grundfläche von unter 700 Quadratmetern genehmigt werden dürfen.

Das Gericht erklärte den Bebauungsplan nun für ungültig. Ein Berufungsantrag der Stadt beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim wurde abgelehnt. Dennoch könne Lidl seinen Markt derzeit nicht vergrößern, so Schmutz. Der Gemeinderat hat eine Veränderungssperre verhängt, die noch 18 Monate gilt. Danach wolle man nach Möglichkeiten suchen, um eine Erweiterung zu verhindern.

Wildes Wohnmobile-Parken wird bestraft

Besucher mit Wohnmobilen kommen gerne nach Ladenburg und sind dort auch gerne gesehen. Dabei müssen sie sich aber an die Parkvorschriften halten, sagte Stefan Schmutz. Hintergrund ist, dass der Ausweichstellplatz für Wohnmobile am Römerstadion nicht mehr zur Verfügung steht. Dieser wurde geschaffen, weil der Stellplatz an der alten Römerstraße im Sommer meist ausgebucht ist. Jetzt aber wird am Stadion die Pumptrack-Anlage gebaut. Das wird die Situation weiter verschärfen, denn bereits jetzt parken einige Wohnmobil-Besitzer wild am Schwimmbad oder bei den Tennisplätzen. „Das wollen wir nicht und werden es auch sanktionieren“, kündigte Schmutz an.

Tausende Euro dank LED gespart

21.000 Euro hat die Stadt bislang eingespart, weil Straßenlaternen auf LED umgerüstet wurden. Das entspricht 73.000 Kilowatt-Stunden Strom, wie die zuständige Mitarbeiterin im Stadtbauamt, Nicole Ernst-Karch, berichtete. Sie bezog sich dabei auf eine erste Abrechnung, die sie kürzlich erhalten hat. Und bei der LED-Umrüstung geht es weiter in großen Schritten voran. Aktuell werden die Laternen in der Oststadt umgerüstet.