Hirschberg. (ze) Der seit 1850 zu beobachtende Rückgang der Gletscher in den Alpen macht es sichtbar: Das Klima ändert sich. Auch die Region an der Bergstraße ist davon betroffen, wie der von der Grünen Liste Hirschberg zu einem Vortrag eingeladene Geoökologe Daniel Volz in der Alten Villa verdeutlichte. "Die Vegetationsperiode hat sich verlängert", beschrieb Volz eine Auswirkung des Klimawandels. So beginnen heutzutage die Apfelbäume in unserer Region einige Tage früher zu blühen als noch vor einigen Jahrzehnten. Die Erwärmung der Erdatmosphäre lässt sich auch messen, etwa in Mannheim, wo es seit 1881 Aufzeichnungen zum Temperaturverlauf gibt. Diese zeigen, dass seit Ende des 19. Jahrhunderts die Temperatur im Jahresmittel von 8,5 auf 9,9 Grad angestiegen ist.

"Es wird erwartet, dass die Temperatur weiter ansteigt", blickte Volz in die Zukunft. Dies habe Auswirkungen auf die Verteilung der Niederschläge in Baden-Württemberg, die nach Berechnungen in den Sommermonaten abnehmen werden. "Dabei wird es durchaus regionale Unterschiede geben", so Volz. Er wies darauf hin, dass es auch kleine Bereiche geben kann, die mehr Regen abbekommen. Dagegen würden die Niederschläge in den Wintermonaten flächendeckend zunehmen.

Für den menschlichen Organismus würden der frühere Beginn der Vegetationsperiode und die trockenen heißen Sommer eine Belastung darstellen. Pollenallergiker hätten früher im Jahr Beschwerden und in den Sommermonaten führe die Hitzebelastung an den Arbeitsplätzen zu einer Abnahme der Produktivität. Hier seien die Arbeitgeber gefordert, die Arbeitsbedingungen entsprechend zu gestalten, was aber nicht bedeute, mehr Klimaanlagen anzuschaffen, so Volz.

Auch die Landwirtschaft müsse sich umstellen. "Beim Getreide wird es eine Sortenanpassung geben", prognostizierte Volz. Der Anbau ägyptischen Weizens sei etwa unter den veränderten Klimabedingungen möglich, und Sonnenblumen würden den Raps als Ölfrucht verdrängen, da dieser die Trockenheit im Frühjahr nicht gut vertrage.

In den Wäldern würde die vielerorts dominierende Fichte zurückgedrängt. "Die Fichte ist der Brotbaum der Forstwirtschaft, da sie schnell wächst", erläuterte Volz. Allerdings sei oftmals mit Fichten aufgeforstet worden, wo sie als Flachwurzler gar nicht hingehören. Die Stürme der letzten Jahrzehnte, die häufig in den Fichtenbeständen wüteten, hätten bereits dafür gesorgt, dass ein Umbauprozess des Waldes eingeleitet wurde. Eine andere Auswirkung des Klimawandels stelle die Einwanderung neuer Tierarten dar, wie etwa der Tigermücke oder der gegenüber den heimischen Zeckenarten besonders großen, aus Südeuropa stammenden Hyalomma-Zecke. Derartige Tierarten seien in der Lage, Krankheiten zu übertragen, die in unserer Region bisher nicht vorkamen oder als ausgerottet galten, wie etwa die Malaria.

Durch den immer häufiger auftretenden Niedrigwasserstand der Flüsse sei besonders der Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg betroffen, da die mit Schiffen zu den Unternehmen transportierten Waren nur noch verzögert ankämen. Auf Trockenperioden folgende Starkregenereignisse würden zudem häufig für Hochwasser sorgen und somit ebenfalls den Schiffsverkehr einschränken. Überhaupt könnte der Klimawandel für Baden-Württemberg recht teuer werden, denn in einem Ländervergleich, den Volz präsentierte, liegt das Land an der Spitze der Bundesländer, wenn es um die Kosten des Klimawandels geht, die auf mehrere Milliarden Euro geschätzt werden.