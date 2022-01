Von Philipp Weber

Weinheim. Die bindende Entscheidung trifft der Gemeinderat erst in knapp zwei Wochen. Doch das Votum des Ausschusses für Technik, Umwelt und Stadtentwicklung (ATUS) war an Eindeutigkeit kaum zu überbieten: Alle Fraktionen plädierten am Mittwoch dafür, das Viktor-Dulger-Bad in Hohensachsen in den kommenden Jahren zu sanieren. Das Projekt soll um die fünf Millionen Euro kosten und in den kommenden drei bis vier Jahren über die Bühne gehen. Die von der Verwaltung und Fachleuten skizzierte Zeitschiene sieht die ersten konkreten Handwerkerarbeiten für 2023 vor – an der Heizung, die neben dem Hallenbad die darüber liegende und bereits sanierte Mehrzweckhalle wärmt.

OB Manuel Just und die Fraktionssprecher waren sich der politischen Dimension der Beschlüsse bewusst. So betonte unter anderen Just, dass Weinheim bereits einen erheblichen Beitrag zu Gesundheitsvorsorge und Schwimmausbildung leiste: mit dem Betrieb bzw. der Bezuschussung zweier öffentlicher Hallenbäder sowie je eines Frei- und eines Strandbads. Er habe durchaus mit dem Gedanken gespielt, mit weniger, aber dafür größeren Einrichtungen zu planen. Doch dies scheitere am Fehlen geeigneter Flächen und ausreichender Investitionsmittel. Beides wäre für ein zentrales Bad notwendig. Außerdem müssten die Baderäume unterhalb der sanierten Hohensachsener Mehrzweckhalle auch ohne den – unbestritten massiv vorhandenen – Schwimmbetrieb genutzt werden.

Die Fraktionssprecher wiederum betonten, dass man das Dulger-Bad nicht als Hohensachsener Einrichtung verstehen dürfe: Es werde von den Bewohnern mehrerer Ortsteile besucht, zudem entlaste es die vorhandene Infrastruktur. "Es ist ein Projekt, das der ganzen Stadt hilft", sagte Heiko Fändrich (CDU). Es gehe bei dieser Debatte eben nicht darum, welcher Ortsteil wie viele Sanierungs- oder Neubaumaßnahmen für sich verbuchen kann.

Ganz ohne Kontroverse kam die Sitzung indes nicht aus. Das lag auch daran, dass die Betreiber des Dulger-Bads bislang offenbar kaum Gelegenheit hatten, Stellungnahmen zum Projekt einzureichen: Die Vertreter des Fördervereins "Aquafun", der das Bad seit 2004 managt, winkten von der Empore der Stadthalle herab, als Just sie erwähnte. Er versprach, auf "Aquafun" zuzugehen: Sobald es an die konkreten Planungen geht. Denn was bisher vorliegt, ist im Grunde die Fortschreibung einer Studie zu einer möglichen Bädersanierung, die im Verlauf des letzten Jahrzehnts in Auftrag gegeben worden war. Die entsprechenden Daten hatten die Mitarbeiter eines bekannten Hirschberger Architektenbüros sowie weitere Bäderfachleute ausgewertet. Ihre Thesen erwiesen sich jedoch als so konkret, dass die Vertreter von "Aquafun" Gegenvorschläge formuliert haben.

Diese hatten sie im Vorfeld der Sitzung an die Fraktionen geschickt. Frieda Fiedler (GAL) fasste sie zusammen: So will der Förderverein unter anderem zu lange Schließzeiten des Bades verhindern. Denn wenn im ersten Abschnitt die Heizanlage saniert wird, hat das Bad laut ersten Einschätzungen drei Monate zu. Wenn es in den Badebereich geht, ist sechs Monate lang Pause. Und bei der Neuordnung von Umkleide- und Sanitärbereichen werden rund acht Monate fällig.

So hofft man bei "Aquafun", dass die prinzipiell gewollte Sanierung des Bades ohne ganz neue Umkleiden, ein neues Edelstahlbecken und einen Austausch des Strömungssystems auskommt. Die Fachleute machten wenig Hoffnung: Wer eine nachhaltige Sanierung wolle, komme an einer Edelstahlwanne nicht vorbei. Ebenso wenig wie an einer Erneuerung der Wasserzirkulation und zum Beispiel auch an einer Angleichung des Wasserpegels an das Höhenniveau des umliegenden Fußbodens, aktuell liegt darunter. Cornelia Lauinger, Leiterin des Amts für Immobilienwirtschaft, warnte vor einem "Weiter so!". Das Gesundheitsamt schreite früher oder später ein, wenn die Durchströmung des Beckens und die Reinigung des Wassers nicht zeitgemäß ausfallen.

Aus den Fraktionen kamen weitere Forderungen: Fiedler plädierte entschieden für eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Schwimm- und Sportstätte, woraufhin Just die ohnehin standardmäßige Überprüfung zusagte. Fändrich regte einen Vor-Ort-Termin der Fraktionen samt nachfolgender Gremiensitzung in der Hohensachsener Mehrzweckhalle an, was Just ebenfalls goutierte. Daniel Schwöbel (SPD) forderte dagegen energisch dazu auf, die Kosten nicht aus den Augen zu verlieren. "Es ist ein Weinheimer Bad, das sieht auch die Bevölkerung so", sagte er. Dennoch stünden nun andere Projekte hintan. Er wollte unter anderem genau wissen, ob anstelle von Edelstahl nicht doch ein Fliesenbecken reicht – und ob es nicht möglich sei, die ebenfalls profitierenden Nachbargemeinden an den Kosten zu beteiligen. Außerdem verlangte er, nach Fördertöpfen oder Sponsoren Ausschau zu halten. OB Just betonte erneut, dass die Detailplanung noch komme und die Stadt das Thema Förderung auf dem Schirm habe.

Carsten Labudda (Die Linke) forderte ebenso wie Fiedler dazu auf, auf funktionierende barrierefreie Zugänge zu achten. Menschen mit Handicaps müssten das Bad über den Haupteingang erreichen, alles andere sei schwer praktikabel und im Grunde unwürdig. Wolfgang Wetzel (FDP) wiederum regte nochmals an, die althergebrachte Durchströmung und den bisherigen Pegel beim Schwimmbecken beizubehalten.

Günter Bäro, Fraktionschef der Freien Wähler, illustrierte die Bedeutung des Projekts: Um das Jahr 2004 hätten die Stadt große finanzielle Sorgen geplagt. Der Erhalt des Hallenbads sei letztlich nur durch massive Proteste und das Einspringen von "Aquafun" sowie des damaligen Pumpenherstellers "Prominent" mit Viktor Dulger möglich gewesen. Auch 2013 gab es einigen Dissens, ehe die Sanierung der Mehrzweckhalle beschlossen wurde. Nun ziehe man an einem Strang, auch bei dem Hallenbad: "Das Wichtigste ist die heutige Grundsatzentscheidung", sagte er sichtlich erfreut. Eine solche war es in der Tat.