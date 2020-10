Viernheim. (RNZ) Weil in einer Wohnung erhöhte Werte an Kohlenmonoxid festgestellt wurden, kam es am frühen Montagmorgen zu einem größeren Einsatz im Heinrich-Lanz-Ring.

Gegen 0.30 Uhr wurde zunächst der Rettungsdienst, aufgrund eines medizinischen Hintergrundes, in das Mehrfamilienhaus alarmiert.

Als die Besatzungsmitglieder die Räumlichkeiten im ersten Obergeschoss betraten, schlugen deren CO-Melder, welche die Einsatzkräfte bei sich tragen, an. Daraufhin rückte die Freiwillige Feuerwehr Viernheim an die Örtlichkeit an.

Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen auf Anfrage mitteilte, sind in der betroffenen Wohnung zwei Erwachsene und zwei Kinder gemeldet.

Letztendlich stellte sich heraus, dass in der Wohnung Shisha geraucht wurde und dies der Auslöser für den Alarm war. Verletzt wurde niemand. Die Familie wurde aber vorsorglich zu einem medizinischen Check in ein Krankenhaus gebracht.

Seitens der Feuerwehrleute erfolgten entsprechende Messungen auch in den anderen Wohnungen des Gebäudes, doch bereits nach kurzer Zeit konnte endgültig Entwarnung gegeben werden. Nach Angaben des Einsatzleiters der Feuerwehr wurde die Wohnung gut durchlüftet.