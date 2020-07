Viernheim. (RNZ/rl) Am Sonntagnachmittag beschäftigt ein größerer Waldbrand die Einsatzkräfte der Feuerwehr in Viernheim. Im Waldstück "Am Kirschenweg" brennt eine große Fläche Wald, sowie Wiese, Busch und Sträucher. Flammen fressen sich rasend schnell durch die trockene Waldfläche.

Dichte Rauchschwaden liegen in der Luft. Ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften ist im Einsatz. Die Löscharbeiten gestalten sich als schwierig. Die Hitze macht den Einsatzkräften zu schaffen.