Die Freiwillige Feuerwehr Viernheim beruhigte das Pferd, das in Panik in ein Gebüsch geflüchtet war. Foto: Fabian Geier/Einsatz-Report24

Viernheim. (pol/lyd) Eine Frau und ihr Pferd sind am frühen Mittwochnachmittag mit dem Schrecken davongekommen. Sie waren gegen 13.30 Uhr an den Schrebergärten Am Lampertheimer Weg unterwegs.

"Uns wurde gemeldet, dass dort eine Kutsche umgefallen und dass ein Pferd ausgebüxt sei", sagt die Polizei Südhessen auf Nachfrage der RNZ. Man habe vermutet, dass jemand unter der Kutsche eingeklemmt sein könnte. Außerdem habe die Gefahr bestanden, dass das verschreckte Pferd auf die benachbarte Autobahn gelaufen sein könnte.

Die Freiwillige Feuerwehr Viernheim habe schließlich das Pferd in einem Gebüsch gefunden und beruhigt, so die Polizei weiter. Auch die Frau sei mit dem Schrecken davon gekommen. Beide blieben unverletzt.