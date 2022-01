Das neue VHS-Heft enthält viele Programmpunkte aus Hirschberg, so können Interessierte etwa am 23. Juli das Waldbaden ausprobieren. Archivfoto: dpa

Hirschberg. (ans) Der Leiter der Hirschberger Volkshochschul-Außenstelle, Werner Oeldorf, hatte in sein eigenes neues VHS-Programm "viele gelbe Zettel" geklebt. An all diesen Stellen befindet sich ein Programmpunkt aus der Gemeinde. 83 sind es an der Zahl. "Die Hirschberger wollen ein Hirschberger Programm, auch wenn sie für anderes offen sind", sagte Oeldorf bei der Vorstellung.

Ein "großartiges Raumprogramm" mache möglich, dass man in Hirschberg vieles anbieten könne, was anderswo gar nicht möglich sei. Neben dem Lob für die Gemeinde hatte er auch eins für das VHS-Personal parat, dass aufgrund der sich ständig ändernden Verordnungen und x-fachen Verschiebungen der Kurse viel Arbeit gehabt hätte. Dennoch hätte einiges stattfinden können wie Sprachkurse und Yoga. Erfolgreiche Veranstaltungen hatte es beispielsweise mit dem Krimi-Menü im Hotel Krone gegeben.

Die VHS lege immer schon viel Wert auf Kooperationen mit Vereinen und Organisationen, betonte Oeldorf. Er verwies beispielsweise auf die Vortragsreihe für die ältere Generation, die die VHS in Zusammenarbeit mit der AWO veranstaltet und auf die Filmvorführung mit dem Olympia-Kino. Oder auf "Naturwaldgemeinde Hirschberg – Verpflichtung und Chance" am 14. Mai mit dem Verein für Naturpflege, gefördert durch die Bürgerstiftung. Überhaupt sind Umwelt und Klima ein großes Thema im neuen VHS-Programm. Wer möchte, kann am 23. Juli "Waldbaden" ausprobieren.

Schnell sein muss man bei der Anmeldung für die stets beliebten Weinseminare. Die Nachfrage sei auch bei den Motorsägen-Lehrgängen mit Förster Walter Pfefferle stets höher als das Angebot. Außerdem kann man bei der VHS in Hirschberg körperbetontes Hatha-Yoga machen oder auch an einem Arbeitskreis teilnehmen. Der Bereich Hirschberg sei der starke Ast am großen Baum der VHS, schloss Oeldorf zufrieden.