Warum sollte der Gemeinderat nicht einmal in der Markthalle in Leutershausen tagen, fragt Jens Flammann. Foto: Kreutzer

Hirschberg. (ze) Als Bürgermeisterkandidat, der weder in Hirschberg lebt, noch dort arbeitet, wirft Jens Flammann gerne den Blick "von außen" auf die Gemeinde. Im Gespräch mit der RNZ beschreibt er, welchen Eindruck er in den Wochen des Wahlkampfs über Hirschberg bekommen hat. "Es riecht", sagt er und bezieht dies auf die Unzufriedenheit der Einwohner der Gemeinde mit der Informationspolitik des Rathauses. "Die Menschen haben das Gefühl, nicht richtig oder gar nicht informiert zu werden", hat Flammann bei seinen Gesprächen mit den Hirschbergern erkannt.

Als Beispiel nennt er die Verunreinigung des Trinkwassers mit coliformen Keimen und die Aufforderung, das Wasser abzukochen. Vor allem ältere Menschen, die kaum noch aus dem Haus kommen und über kein Smartphone verfügen, hätten davon erst später erfahren, da sie auch die Durchsage der Feuerwehr nicht gehört hätten, sagte Flammann. "Die Krisenkommunikation muss man verbessern und im Notfall sogar von Haus zu Haus gehen", fordert der Bürgermeisterkandidat daher.

Er sieht aber auch, dass in der Verwaltung gute Arbeit geleistet wird. Jedoch sei es schwierig "die Heldentaten der Verwaltung zu verkaufen", so Flammann. Deshalb schwebt ihm vor, etwa Gemeinderatssitzungen mehr in das Blickfeld der Öffentlichkeit zu rücken. "Warum sollte der Gemeinderat nicht auch einmal in der Markthalle in Leutershausen tagen?", regt er an.

In puncto Gemeindehaushalt ist für Flammann ebenso vieles noch nicht geklärt, selbst wenn jetzt ein Nachtragshaushalt beschlossen wurde. "Es sind keine Konsequenzen aus dem eigentlichen Problem gezogen worden", analysiert er. Mit dem Nachtragshaushalt seien lediglich Kürzungen einhergegangen und eine höhere, zukünftige Verschuldung der Gemeinde die Folge. Stattdessen müsse man an die Einnahmeseite ran. Dabei sei zu beachten, dass in den nächsten Jahren etwa Unternehmen der Autoindustrie Probleme bekommen werden. Deshalb müsse man Gewerbebetriebe in der Gemeinde ansiedeln, die in der Lage sind, Probleme zu lösen.

Im kürzlich vorgestellten Sozialbericht für Hirschberg erkennt der Bürgermeisterkandidat zudem eine "Zeitbombe". Bereits jetzt würden große Teile des Gemeindehaushalts für soziale Aufgaben aufgewendet. Darüber hinaus beteiligen sich Bund und Land an den Sozialausgaben. Es sei aber abzusehen, dass bei einer nachlassenden Konjunktur die Gelder von Bund und Land nicht mehr so leicht fließen werden. Angesichts der demografischen Entwicklung der Gesellschaft sei es daher umso notwendiger, die Einnahmen der Gemeinde zu steigern.

Doch Geld ist nicht alles. "Als Bürgermeister kann ich Lebensqualität schaffen, damit sich die Menschen wohl fühlen", betont Flammann. Menschen, die gerne in der Gemeinde lebten, würden weniger krank, was wiederum die Sozialausgaben verringere. Als Beispiel nennt Flammann ältere Bürger, die einen Rollator benötigen. Wenn diese nicht mehr aus dem Haus kommen, weil sie die hohen Bordsteine an den Straßenkreuzungen mit dem Rollator nicht überwinden können, ist es ihnen nur noch schwer möglich am allgemeinen Leben teil zu haben.

Die Höhe der Bordsteine zu ändern, lässt sich sicherlich mit Geld lösen, jedoch denkt Flammann weiter. "Das wahre Kapital der Gemeinde sind die ehrenamtlich Aktiven", betont er und verweist auf das Olympia-Kino oder das Straßenfest in Leutershausen, welche von Ehrenamtlichen gestemmt werden. Mit ehrenamtlichem Engagement ließen sich ebenso Menschen in den verschiedensten Lebenssituationen unterstützen. "Man darf nicht alles auf Sicht fahren, sondern muss zwei, drei Schritte voraus denken", beschreibt Flammann dementsprechend seine Aufgabe als möglicher Bürgermeister.