Von Günther Grosch

Weinheim. Ungewohntes Bild auf dem großen Parkplatz vor dem Gebäude des städtischen Baubetriebshofs: Wo normalerweise die Autos der Mitarbeiter und die Einsatzfahrzeuge parken, sitzen und stehen am Freitagnachmittag in geordnetem 1,50-Meter-Abstand Frauen und Männer mit weißen DIN-A4-Papierblättern in der Hand. Darauf sind die Zahlen von eins bis 86 aufgedruckt. Mit Kreide auf dem Asphalt eingezeichnet sind ebenfalls die Zahlen eins bis 86, sodass jeder und jede seinen vorherbestimmten Standplatz findet. Weiß-rote Flatter-Bänder und Warnbaken regeln den Ein- und Ausgang, wo auf das bereitstehende Desinfektionsspray hingewiesen wird.

Bei der Menschenansammlung handelt es sich um die halbjährliche Fundsachenversteigerung der Stadt Weinheim. Um allen Verordnungen und Hygienemaßnahmen gerecht zu werden, haben sich die Interessenten diesmal bereits im Vorfeld mit Namen und Adresse beim Bürgerbüro anmelden müssen. Das ist Voraussetzung, um aufs Gelände gelassen zu werden, so die Leiterin des Bürgerbüros, Ariane Gödel. Sie hakt Namen für Namen auf ihrer Liste ab, vor dem Betriebshof warten die Teilnehmer in einer Reihe.

Die Bieter mussten sie den Bauhof auf Corona-gerechte Weise betreten. Foto: Dorn

Vier Mitarbeiter der Polizeibehörde achten darauf, dass der Abstand einhalten wird – auch bei der Vorab-Besichtigung der in Reih und Glied stehenden Fahrräder, die damen- und herrenlos geworden sind. Jeder Mitbieter muss dabei eine Mund-Nasen-Maske tragen. Marita Reitermann und Münevver Kilic kassieren die Einnahmen ein.

"Ziel der Versteigerung ist, dass alles wegkommt. Ich möchte nichts in den Schrott schmeißen", sagt "Auktionator" Michael Naumburg, der hier seit Jahren das Hämmerchen schwingt. Neben dem Spaß, den ihm die Versteigerung macht, geht es ihm um Abfallvermeidung und Wiederverwertung. Dafür möchte er sensibilisieren. "Das hat doch alles Geld gekostet", sagt er von seinem erhöhten Standpunkt auf der Ladefläche eines "Piaggio Multi Van" mit Blick über die mehr als 50 Räder, die im Vorfeld in unterschiedliche Gebrauchszustände aufgeteilt und entsprechend aufgereiht worden sind.

Unterschiedliche Gebrauchszustände? Falsch ist das nicht. "Klapprig, runtergeritten und rostig" würde es in etlichen Fällen besser treffen, meint einer der Interessenten leicht abschätzig. Dennoch sind auch Schnäppchen unter den Angeboten. Wie zum Beispiel ein Tischgrill im Karton, ein Notebook und ein Alu-Scooter, etliche 21-Gang-Drahtesel und Mountainbikes sowie ein fast neuwertiges Rad der Marke "Bulls".

Die Fundräder. Foto: Dorn

Mit "wenig Hoffnung auf Erfolg" auf der Suche nach ihrem kürzlich "vor der Haustür weggeklauten Fahrrad" sind Karl und Katja Hoger und deren Sohn Matthis. Das gleiche Problem, "aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt", hat auch den langjährigen Leiter des TSG-Sportabzeichentreffs, Siegfried Merz, aufs Gelände geführt. Wie zu erwarten blieb die Suche aller Vier vergeblich. Bevor es mit einiger Verspätung ernst wird, erklärt Naumburg die Regeln. Bezahlt wird bar und sofort. Es gilt der Grundsatz "gekauft wie gesehen". Reklamationen sind ausgeschlossen, für Mängel an der Sache ist die Stadt Weinheim nicht haftbar. Der Auftakt mit einem "Damen-Herren-Gender-Trekking-Fahrrad zum Rumbasteln" gerät zäh. Auch für einen Euro will es niemand nach Hause schieben. Naumburg seufzt: "Ab in den Schrott."

Der erste Bieter-Wettstreit entbrennt wenig später um einen "Peugeot-Klassiker mit Torpedogangschaltung": 28 Euro bedeuten für die Erwerberin tatsächlich ein Schnäppchen. Und obwohl beim nächsten Rad "die Kette ein bisschen durchhängt" und die Dreigangschaltung "nach Reparatur dürstet", wird auch der "Tiefeinsteiger in mutmaßlich brauchbarem Zustand" für 16 Euro erfolgreich an den Mann gebracht. Nach grob geschätzt zwei Dutzend Versteigerungen in den zurückliegenden Jahren weiß Naumburg, wie das Geschäft funktioniert. Die potenziellen Kunden wollen unterhalten und aus der Reserve gelockt werden. Und das versteht Naumburg aus dem Effeff. "Es war wieder lustig, fast jeder ist auf seine Kosten gekommen", sagt er nach gut eineinhalb Stunden. Er ist zufrieden, auch wenn nicht alles Angebotene einen neuen Besitzer fand und vor dem Müll bewahrt wurde.

Mit 250 Euro erwies sich das eingangs erwähnte Cross-Country-Bike – Neupreis: rund 1000 Euro – als das erfolgreichste Objekt. "Die Marke bürgt für Qualität", findet der glückliche Neubesitzer: "Zahlreiche Profiteams der Radsportszene schwören darauf." Über einen warmen Geldregen von 1400 Euro freuen darf sich auch der Stadtsäckel, wie eine gleichfalls zufriedene Ariane Gödel nach dem Schließen der Geldkassette bilanziert.