Edingen-Neckarhausen. (krs) Nudeln und Klopapier sind in Zeiten der Coronakrise beinahe schon Statussymbole. Viele Menschen "hamstern" Vorräte und stürmen die Supermärkte. Zeigt sich das auch in den bäuerlichen Hofläden?

"Unsere Stammkundschaft kommt weiter, aber gut ein Drittel der Leute, die jetzt bei uns einkaufen, kenne ich noch nicht", sagt Andrea Koch. Sie ist die Chefin im Hofladen in der Grenzhöfer Straße. Die Coronakrise bringt wohl mehr Menschen dazu, beim Bauern einzukaufen. "Unsere Nudeln beziehen wir von einem Heidelberger Kollegen", erzählt Andrea Koch. "Der kann jetzt erst mal nicht mehr liefern." Der Verkaufsschlager sei Dosenwurst, die werde jeden Tag gekauft, allerdings in üblichen Mengen.

In ihrem Laden hat sie Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren. So können sich Kunden nur bereits verpackte Ware selbst nehmen. Alles andere befindet sich nun hinter der Theke – die hinter einer Plexiglasscheibe steht. "Damit man gegen die feuchte Aussprache geschützt ist", ergänzt Helmut Koch. Außerdem desinfizieren sie mit Alkohol. "Da ist es doch gut, dass wir eine Brennerei haben", sagt Andrea Koch. "Es riecht zwar etwas nach Schnaps, aber das sehen wir jetzt mal nicht so eng", sagt sie und lacht. Ihren Kunden bescheinigt sie vernünftiges Verhalten. "Ich glaube, Deutschland hat’s jetzt kapiert", sagt die Chefin. Zurzeit dürfen immer nur zwei Kunden in den rund 28 Quadratmeter großen Verkaufsraum.

Der Hofladen von Obstbauer Georg Schneider laufe recht normal weiter. "Aber wir gehen auf sechs Wochenmärkte", sagt er. "Wenn die wegbrechen, haben wir ein Problem." Dann müsse er sein Personal heimschicken. Der Verkauf auf den Märkten laufe besser als gewöhnlich. "Da kommen mehr Leute als sonst." In seinem Hofladen dagegen verzeichnet er, anders als seine Kollegen, etwas weniger Kunden. Das könne aber auch am Monatsende liegen, mutmaßt Schneider.

Auch Landwirt Jochen Krauß aus Neckarhausen lobt seine Kunden: "Es läuft wirklich vorbildlich ab." Sein Hofladen ist knapp zehn Quadratmeter groß, nur ein Käufer darf sich je darin aufhalten. "Aber das machen die Leute von selbst, ich musste noch keinen auffordern, draußen zu warten", erzählt er. Von Hamsterkäufen kann auch er nicht berichten. "Das machen die Leute bei uns nicht, aber sie brauchen natürlich die Hamsterartikel, die es im Supermarkt nicht mehr gibt." Gefragt sei auch bei ihm die Dosenwurst. Häufig werde er gefragt, ob denn noch genug Lebensmittel da sind. "Ja", lautet dann seine pragmatische Antwort.

In Bezug auf seinen Hofladen habe Krauß noch keine Probleme. Er findet nur schade, dass der gesellige Aspekt nun fehle. "Ein Hofladen ist ja nicht nur ein Einkaufsort, da trifft man sich auch für Gespräche", sagt er. "Das kommt jetzt zu kurz." Seinen Betrieb habe er weitgehend vorbereitet. "Was ich brauche, habe ich vorzeitig bestellt", berichtet er. "Aber man weiß in diesen Zeiten nicht, wo die Reise noch hingeht, und wie lange sie dauert."