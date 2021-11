Hirschberg-Großsachsen. (mpt) Gerüche haben keine Wörter, aber eine starke Kraft, die Erinnerungen weckt. Wenn Nassim Alizadeh Besuch von ihrer Verwandtschaft aus dem Iran bekommt, öffnet sich der Koffer – und verwandelt das heimische Wohnzimmer kurz in eine Duftwolke aus Kräutern und Gewürzen. "Das ist wie eine wohlige Umarmung, eine ganz innige Verbindung", verrät die Hirschbergerin.

Als ihre Heimat würde die Integrationsmanagerin den vorderasiatischen Staat nicht bezeichnen. Und doch prägen ihre Beziehungen und Bindungen zu ihrer iranischen Familienseite auch ihr Leben.

Geboren wurde Nassim Alizadeh 1987 in Heidelberg. Ihr Vater Dariusch, heute bei der Grünen Liste und im Olympia-Kino aktiv, lernte während seines Studiums im hohen Norden eine Bremerin kennen – und so gründeten sie an der Bergstraße eine Familie. Die Urlaube gingen in der Kindheit der heute 33-Jährigen eher nach Italien, an die Nordsee, Cuxhaven, oder zur mütterlichen Verwandtschaft nach Bremen. Das Land ihres Vaters konnte sie nur fünf oder sechs Mal besuchen. "Das erste Mal als Vierjährige, aber das weiß ich nur durch die Fotoalben. Ich habe keine echten Erinnerungen daran", erklärt sie.

Als Kind und Teenagerin jedoch genoss sie die große Reise in die iranische Hauptstadt Teheran. Die kulturellen Unterschiede erschienen ihr mit Kinderaugen gar nicht so groß, dafür die ferne Verwandtschaft endlich ganz nah. "Bei der Oma wurde übernachtet und mit Cousins und Cousinen gespielt", sagt Alizadeh, die ganz unbewusst bei ihren vier- bis fünfwöchigen Aufenthalten auch ein wenig Farsi aufschnappte. Die persische Sprache kam im deutschen Alltag aber nicht zur Anwendung und verblasste zunächst wieder. "Ich bin nicht zweisprachig aufgewachsen und konnte nur ein paar Floskeln", erklärt sie.

Einmal wurde auch eine Rundreise mit Stopps bei den blauen Kacheln von Isfahan oder der Künstler- und Gelehrtenstadt Shiraz unternommen. Besonders ist ihr aber eine Iran-Reise nach dem Abitur mit ihrem Vater in Erinnerung. 2006 ging es für zwei Wochen zur Verwandtschaft. Und der Blick weitete sich. "Ich musste ein Kopftuch tragen, es kamen Pflichten dazu. Ich habe einen Ausschnitt aus dem Leben als Jugendliche im Iran erlebt und war mit meinen Cousinen alleine unterwegs. Ich habe gespürt, welche Bedingungen herrschen, was erlaubt ist, und was nicht. Da sind mir erst so richtig die Unterschiede bewusst geworden", sagt sie über ihren letzten Iran-Trip, der 15 Jahre zurückliegt.

Prägender sind fast die Gegenbesuche. Fast im Zwei-Jahres-Takt schaute früher die Großmutter, und heute die Tanten und Cousins vorbei. Und bringen nicht nur Tee, Gewürze und Erinnerungen im Koffer mit. "Es ist immer sehr herzlich. Auch wenn ich meine Verwandten in Bremen genauso liebhabe, ist es doch noch mal etwas anderes. Etwas emotionaler vielleicht, und aufgrund der großen Entfernung schon etwas ganz Besonderes", erklärt Alizadeh. "Auch wenn ich die Sprache höre, denke ich: die gehören zu mir", fährt sie fort. Insofern ist es nicht das Land Iran, das sie als eine Art Heimat empfindet, vielmehr sind es die Menschen und Kultur, die in ihr ein Gefühl der Verbundenheit auslösen. "Dann wird mir warm ums Herz", sagt die Integrationsmanagerin, die Politik und Islamwissenschaft studierte.

Aufgrund der Corona-Pandemie lässt der nächste Besuch aus dem Iran noch auf sich warten. Und selbst würde Alizadeh mit ihrer Familie auch mal wieder gerne in das Land ihres Vaters reisen. "Aber es ist mit Visum und Co. sehr aufwendig, und auch vor Ort wäre ich auf Unterstützung angewiesen", verrät sie. Ein bisschen persische Tradition aber spiegelt sich in ihrem Alltag wider: Ghorme Sabzi, ein Kräuter-Eintopf gehört zu ihren Lieblingsgerichten. Kultur lebt eben auch von Düften, und landet nicht nur im Koffer, sondern auch im Magen.