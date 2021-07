Von Philipp Weber

Weinheim. Die schlechte Nachricht zuerst: Wenn auf Weinheim binnen kürzester Zeit ähnliche Wassermassen niedergehen würden wie zuletzt auf die Nordeifel, müssten sich Freiwillige Feuerwehr und weitere Einsatzkräfte zunächst auf ihre Kompetenzen als Lebensretter beschränken – entsprechende Fahrzeuge wären vorhanden. Abzuarbeiten sind solche Wassermengen zunächst kaum. Die gute Nachricht dagegen ist: Sowohl für "klassische" Hochwasserszenarien an Flüssen als auch für plötzlich auftretende Starkregenereignisse gibt es Alarmpläne beziehungsweise Sicherheitsvorkehrungen. Das erklärte Weinheims Feuerwehrkommandant Bernd Meyer im RNZ-Gespräch.

> Die "klassische Hochwasserlage": Natürlich ist kein Hochwasser wie das andere. Aber man könne grob unterscheiden zwischen Hochwasserlagen, die sich aus überregionalen und lang anhaltenden Regenfällen ergeben – und lokal begrenzten Unwettern. Die "klassischen" Hochwasser betreffen vor allem das Einzugsgebiet größerer Flüsse, die in diesem Fall mehr und mehr anschwellen. In Weinheim ist die Weschnitz das größte Gewässer, sie erreichte letztmalig 2013 so hohe Pegelstände, dass die Feuerwehrkräfte Sandsäcke abfüllen mussten.

In solchen Lagen greifen Hochwasseralarmpläne, deren Erstellung in der Verantwortung der Bundesländer liegt. In den Plänen wird geregelt, wie die Behörden und Einsatzkräfte im Notfall zusammenarbeiten, erklärt Fachmann Meyer. Die Freiwilligen Feuerwehrleute helfen dann zum Beispiel dabei, Schwachstellen beim Uferschutz aufzufüllen. Sie richten Deichwachen ein und kooperieren mit anderen Kräften, etwa Mitarbeitern des Bauhofs oder Experten vom Technischen Hilfswerk. Die große Stärke der Feuerwehr beim Hochwasserschutz besteht darin, dass sie in kurzer Zeit viele Kräfte zusammenziehen kann.

> Lokal begrenzte Unwetter: Auch Gewitterzellen, die sich lokal abregnen, können den Einsatzkräften große Probleme bereiten. Entscheidende Größen sind dabei die Niederschlagsmenge, die zur Verfügung stehende Zeit und die Größe des jeweils betroffenen Bach- oder Flussbetts. "Auch die Weschnitz könnte aufgrund eines lokal begrenzten Unwetters über die Ufer treten", so Meyer. Aber: Die Wassermassen müssten wegen des vergleichsweise großen Flussbetts hierfür größer sein als bei kleineren Gewässern. Die gibt es in Weinheim bekanntlich auch. Laut Meyer sind die neuralgischen Punkte meist dort, wo die Bäche aus dem Odenwald herausführen und gen Rheinebene fließen.

Einer dieser Bereiche ist die Sulzbacher Bachgasse, aber auch das Gorxheimer Tal oder die Ufer des Apfelbachs in Heiligkreuz zählen zu dieser Kategorie. Wenn es stark regnet, windet und gewittert, können Laub und Äste unter anderem die Rechen der Bachläufe verstopfen. Dies führt dann zu lokalen Überschwemmungen. "Das Wasser sucht sich dann seinen Weg", so Meyer. Die Akademie Deutsches Bäckerhandwerk Weinheim kann ein Lied davon singen: Auch hier kam es schon mal zu einem Wasserschaden, als ein kleines Bächlein in der Nähe der Aus- und Weiterbildungsstätte über die Ufer trat. Wenn große Wassermassen niedergehen, können auch Rückhaltebecken rasch volllaufen.

> Wie sich Weinheim absichert: Die Stadt tue viel, um die Bevölkerung vor Hochwasserszenarien zu schützen, betont Feuerwehrkommandant Meyer: "Hochwasser steht bei den zuständigen Stellen ganz oben auf der Agenda." Wo neu gebaut wird, investiert man von vorne herein in große Rückhaltebecken. Ein aktuelles Beispiel ist das Baugebiet Allmendäcker. Aber auch bei grundlegenden Sanierungen wie etwa in Oberflockenbach wird die Hochwasser-Infrastruktur massiv ausgebaut. Weniger einfach ist es bei älteren Wohnquartieren, deren Vorrichtungen nicht einfach so ausgetauscht werden können.

Die neuralgischen Stellen sind der Stadt bekannt. "Mitarbeiter des Bauhofs kontrollieren sie engmaschig", betont Meyer. Was rein baulich getan werden kann, das packe die Große Kreisstadt an.

> Was die Bürger tun können: Jeder Einzelne könne dazu beitragen, den Schutz vor Hochwasser zu verbessern, sagt Meyer. Jeder kann darauf achten, dass Kanaleinläufe frei bleiben, nennt er ein Beispiel. Aber da gibt es noch einiges mehr, verweist er auf das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, das dem Bundesinnenministerium angegliedert ist. Die Behörde gibt einen Leitfaden für Starkregen heraus, der jederzeit zugänglich ist.