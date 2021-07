Von Axel Sturm

Ladenburg. Trapez-Artistik von Weltklasseformat konnten die Besucher des "Unterwegs-Varieté" bei drei Vorstellungen auf dem Obsthof-Schuhmann in Ladenburg erleben. Endlich wieder Kultur, endlich wieder Livemusik, endlich wieder Unterhaltung – diese Aussagen hörte man immer wieder aus dem Publikum. Auch den Künstlerinnen und Künstlern war die Erleichterung anzusehen. "Die auftrittslose Zeit war schon eine harte Epoche für uns", betonte Trapezkünstler Jochen Pöschko, der mit seiner Frau Avital die kürzeste Anreise hatte. Pöschko wohnt mit seiner Familie in Schriesheim, und in seinem Garten gegenüber der Klingmühle hat der Künstler ein Hochtrapez aufgebaut.

Hier trainiert er mit seiner Frau die neuen Programme ein, die sie in den Managen der bekanntesten Zirkus-Festivals präsentieren. Auftritte in der Heimat seiner Frau Avital, die aus Israel kommt, Engagements in China, Japan, Australien, in den USA und in vielen Ländern Europas belegen, dass die Pöschkos die Welt gesehen haben.

Auftritte in der hiesigen Region sind für die beiden Weltklasse-Artisten daher eine Besonderheit. Ihr letzter Auftritt vor Corona vor 8000 Zuschauern in Paris war zwar ein Höhepunkt ihrer Karriere – aber auch vor jeweils 100 Gästen auf dem Obsthof war das Artisten-Team motiviert, zumal sie vom neun Meter hohen Trapez einen herrlichen Blick hinüber auf die Weinstadt hatten. "Es kribbelte sogar richtig", sagte Pöschko nach der Show am Freitagabend der RNZ. Seine Fans aus Schriesheim waren vom neuen Programm jedenfalls "total begeistert".

Sein Vater Hermann erzählte der RNZ, dass Jochen im Alter von zwölf Jahren Feuer für die Artistik gefangen hat. Er jonglierte Gegenstände bei ersten Live-Vorführungen im Ladenburger Integrationsverein "Pfiff", und auch die Zirkus-AG des Carl-Benz-Gymnasiums war begeistert, als Pöschko sein Wissen und Können weitergab. Natürlich freut sich Hermann Pöschko über die Karriere seines Sohnes und seiner Schwiegertochter, die seit 15 Jahren Artistenprofis sind.

Besonders stolz waren er und die Mutter des Artisten, Wiltrud Pöschko, über die Darbietung ihrer zwölfjährigen Enkeltochter, Ma’ayan Pöschko, die am Luftring zeigte, dass auch Artistenblut in den Adern hat.

Auch der stadtbekannte Schriesheimer Friedrich Ewald kam mit seiner Familie auf den Obsthof, um nach der Corona-Zeit mal wieder richtig Spaß zu haben. "Jochen war in seiner Kindheit oft bei uns – er ist für mich beinahe wie ein Sohn", erzählte der frühere Bankmanager und Vorsitzende der Winzergenossenschaft.

"Dieses Programm ist künstlerisch wertvoll", sagte Ewald. "Die machen das toll – so hoch auf ein Gerät zu steigen, das traue ich mich aber nicht", ergänzte die neunjährige Hedi, die mit ihrer Schwester Frieda (4) neben ihrem Opa gespannt die Trapezkünste verfolgte. Hedi besucht zwar gerne die Übungsstunden im Schriesheimer Turnverein – aber auf dem Boden fühlt sich die Kleine definitiv wohler.

Zufrieden mit dem Besucheraufkommen war auch die Gastgeberfamilie Schuhmann. Juniorchef Louis verkaufte sein Apfel-Eis-Slush, während Mutter Tina mit Hofhund "Summer" die Aufführung verfolgte. Neben Avital und Jochen Pöschko begeisterte auch das Duo Ruslana und Taisiya Bazaliy aus der Ukraine das Publikum.

Als Herr der Ringe präsentierte sich der Südafrikaner Mr. Van Dee, der die kraftraubenden Übungen scheinbar spielend, sogar mit einem breiten Lächeln, absolvierte. Als Jongleur und Comedian – früher sagte man Zirkus-Clown – trat Robert Wicke bereits im Zirkus Roncalli auf. Wie er es schaffte, das Publikum in das Programm einzubeziehen, das war wirklich Extraklasse.

In die gleiche Kategorie gehören die Gesangsbeiträge der Absolventin der Mannheimer Pop-Akademie, Nicole Hadfield, die unter anderem schon bei Rock am Ring und beim Nuke-Festival in Österreich vor 20.000 Fans auf der Bühne stand. Begleitet wurde sie vom Pianisten Florian Donaubauer, der an der Pop-Akademie in Mannheim studiert. Er ist der "Haus-Pianist" des "Palazzo-Varietés", und auch ihm merkte man an, wie wichtig es ist, wieder Applaus von einem Live-Publikum zu bekommen.