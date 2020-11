Edingen-Neckarhausen. (skv) "Die sin gerennt mit alla Machd, dass die Fehr an die Brigg nät krachd", so schilderte Neckarhausens unvergessener Familien- und Ortsgeschichtsforscher Günter Fillbrunn in seiner gereimten Fährchronik einen Unglücksfall im Winter 1945/46. Die Neckarhäuser Fähre hatte sich losgerissen und trieb voll besetzt auf dem Neckar. Augenzeuge der dramatischen Rettungsaktion war damals auch Werner Herold heute Altbürgermeister und Ehrenbürger.

Als junger Hilfsarbeiter packte Herold damals auch selbst mit an. Der jetzt 94-Jährige – an Silvester feiert er seinen "Halbrunden" – erinnert sich noch gut an das Geschehen. Im Sommer 1945 war Herold als 20-Jähriger aus militärischer Internierung zurückgekommen. Wenige Tage später heuerte er als Arbeiter bei der Mannheimer Baufirma "Grün und Bilfinger" an. Die baute in Neckarhausen die von der Wehrmacht gesprengte Eisenbahnbrücke wieder auf. "Wir waren drüben am Ladenburger Ufer", erinnert sich Herold. "Mit einem großen Brecheisen hievte ich die Sandsteinquader herum, die von den Steinmetzen behauen wurden", erzählt er. "Plötzlich hörten wir vom Fluss her Leute rufen. Wir schauten auf und sahen auf dem Neckar die Fähre hertreiben, voll mit Menschen."

Nachdem die Brücke gesprengt worden war, musste damals aller Verkehr über die Fähre, "im Winter 1945/46 auch unter Bedingen, bei denen sie normalerweise den Betrieb eingestellt hätte", erklärt die Chronik zum Fährschiff-Jubiläum von Günter Fillbrunn und Klaus Backes.

An diesem Tag im Winter riss die Strömung die Fähre von dem im Fluss verankerten Halteseil los. Schnell trieb sie Richtung Brücke. Ein Glück, dass der Edinger August Stahl gerade mit seinem stark motorisierten Boot an der Brückenbaustelle Transportarbeiten erledigte. Geistesgegenwärtig wurde er zum Retter in der Not. "Als wir die Fähre herankommen sahen", sagt Werner Herold, "fuhr Stahl schon zu ihr hin, machte ein langes Hanfseil fest und fuhr das andere Ende schnell zu den Arbeitern auf der Ladenburger Seite." Die legten das Seil um die großen Steinblöcke, zogen die Fähre mit vereinten Kräften heran und ließen sie, "wie an einem Uhrpendel an Land gleiten". Die Passagiere waren in Sicherheit, und dankbar. Stahl schleppte die "Ausreißerin" noch mit seinem Boot zurück zur Fährstelle. Zum Dank, so berichtete Chronist Fillbrunn, gab es von Fährmann Heinrich Zieher III. ein paar Dosen Hausmacher Wurst, "eine Rarität" in der Nachkriegszeit.

Auch Werner Herold hätte sich wenig später bei der Brücken-Baustelle eine Extra-Ration verdient. Als Gehilfe des Messingenieurs beobachtete er beim Einmessen der Widerlager, wie "ein ganzer Pulk von Menschen" über eingerichteten den Behelfssteg lief und ihn bedenklich ins Wanken brachte. Dieser erste Notsteg, der die klaffende Lücke der zwei gesprengten Bögen überquerte, bestand aus Schienen, über die Dielen gelegt waren. Herold, selbst Eisenbahner-Sohn, schaute nach und sah, dass am Stoß der Schienen "von je drei Schrauben nur eine drin war". Nicht auszudenken, "wenn die auch noch abgeschert wären".

Herold meldete es, und der Steg wurde sofort gesperrt und bald durch ein besseres Provisorium ersetzt: Per Spezialschiff wurden schwere Rundhölzer in den Fluss gerammt und darüber der fehlende Stegabschnitt um die Baustelle geführt. Diese Konstruktion hielt bis Ende Februar 1947, dann zwang ein Hochwasser auch sie in die Knie. Und so bekam die Fähre noch mal ihr Querungsmonopol zurück. Die Zugpassagiere mussten den Umweg zu Fuß machen, was vielen im Ort, vor allem Kindern und Jugendlichen, ein kleines Zubrot bescherte: Per Handkarren transportierten sie gegen Entgelt das Gepäck. Vor allem ältere Zuggäste nahmen, wie Herold sich erinnert, den Service gern in Anspruch. Ein Dauerjob aber wurde nicht daraus – schon 1948 war die wichtige Eisenbahnbrücke nebst Fußgängersteg in alter Form wiederhergestellt.