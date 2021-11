Weinheim. (web) Unfall im "Hurricane-Loop": Eine Besucherin des Miramar ist vergangene Woche in der Looping-Rutsche des Bades stecken geblieben und konnte sich über einen längere Zeitraum hinweg nicht befreien. Als die nächste Besucherin rutschte, prallte sie auf ihre feststeckende Vorgängerin. Diese wiederum trug Verletzungen davon, die den vorliegenden Angaben nach keineswegs trivial, aber nicht lebensbedrohlich sind.

Nach Angaben des Miramar steckte die Betroffene eine knappe Stunde lang fest. Andere Stimmen sprachen von 80 Minuten. Ziemlich unstrittig ist, dass der Unfall auf das Konto des Bades geht, genauer: auf den Mitarbeiter, der am oberen Ende des "Hurricane-Loop" Dienst hatte. Seine Aufgabe wäre es gewesen, an dem entsprechenden Bildschirm genau darauf zu achten, dass die rutschende Besucherin am unteren Ende der Rutsche ankommt. Das tat er nicht, mutmaßlich aus mangelnder Konzentration: Es war ein Werktag, in dem Bad war in diesen Momenten eher wenig los.

Die Besucherin sei an einem Tiefpunkt aus ungeklärten Gründen liegen geblieben, teilte ein Medienberater des Bades mit. Die Rutsche verfügt über zwei dieser Tiefpunkte, diese drosseln das Tempo. Die Gäste würden andernfalls zu viel Fahrt aufnehmen. "Rutscher müssen über zwölf Jahre alt und mindestens 50 Kilo schwer sein", so der Berater. Es könne wegen des Rutschverhaltens und der Körperlage einzelner Besucher jedoch dazu kommen, dass auch Erwachsene einen der beiden Loopings nicht schaffen. Es handelt sich darüber hinaus um eine der engsten Rutschen im Miramar.

Nach jedem Looping befindet sich an der jeweiligen Vertiefung jedoch eine Ausstiegsklappe, die deutlich gekennzeichnet ist, teilt das Bad mit. Rutschende hätten damit die Möglichkeit, innerhalb von höchstens einer halben Minute selbst aus der Röhre auszusteigen. Mitarbeitende des Badediensts würden sie dann abholen und vollends nach unten bringen. Die Notausstiege können von beiden Seiten aus geöffnet werden.

Dass die Ausstiege funktionieren, muss das Bad im Zuge von technischen Überprüfungen nachweisen. Nach Miramar-Angaben fand die letzte Anfang September statt. Warum die Besucherin nicht einfach ausstieg und ob sie sich ihre Verletzungen vor oder bei dem Zusammenprall mit der nachfolgenden Rutschenden zuzog, ist unklar.

Das Miramar betont, dass die Einweisung des Personals umfangreich sei und regelmäßig wiederholt werde. Das richtige Verhalten der Bediensteten während des je 30 Sekunden dauernden Rutschvergnügens der Besucher werde intensiv durchexerziert, ehe die Angestellten die Badegäste in die Loopings schicken dürfen. Geschäftsführer Marcus Steinhart bedauert den Vorfall sehr: "Wir wünschen der Dame eine gute Genesung." Alle Mitarbeiter, die an den Rutschen arbeiten, würden nun erneut auf eine achtsame und sorgfältige Bedienung hingewiesen.

Das Miramar bestätigt zudem, dass der Sohn der Besucherin seine festsitzende Mutter gesucht und sich beim Badedienst gemeldet hat. Es habe aber keinen Hinweis auf die Rutsche gegeben, sonst hätte man diese sofort überprüft.