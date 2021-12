Von Philipp Weber

Weinheim. Es ist eine bizarre Situation: Feuerwehrleute, Rettungssanitäter und ein Notarzt wollen zwei verunglückten Kraftfahrern helfen – und kommen nicht zur Unfallstelle. So geschehen am Donnerstagmittag auf der A5 zwischen dem Parkplatz Wachenburg und dem Kreuz Weinheim. In Fahrtrichtung Darmstadt war der Fahrer eines Lastwagens auf den vor ihm haltenden Lkw aufgefahren. Weil auf diesem Streckenabschnitt großflächige Sanierungsarbeiten laufen, sind die zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung schmal.

"Die Leute wollten eine Rettungsgasse bilden, aber es war aufgrund des starken Lkw-Verkehrs nicht möglich", berichtet Peter Braun, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Hirschberg: "Es konnte sich ja niemand nicht in Luft auflösen." Seine Wehr war nach dem Unfall um 12.40 Uhr mit 13 Kräften ausgerückt, die sich auf vier Fahrzeuge verteilten. Doch gegen die verstopfte Fahrbahn hatten sie keine Chance. "Das ging auch den Rettungssanitätern und dem Notarzt so, die ein Stück vor uns zum Stehen gekommen waren", so Braun.

Die Rettungskräfte nahmen mit, was sie an Ausrüstung tragen konnten – und liefen zwischen den stehenden Fahrzeugen hindurch zur Unfallstelle. Dieses Szenario entging auch den Arbeitern nicht, die gerade mit den Sanierungsarbeiten an der Strecke beschäftigt waren. "Sie haben eigens für uns eine Art Pendelverkehr eingerichtet", sagt Braun. So fuhren die Einsatzkräfte nicht mit den eigenen Wagen durch den Stau, sondern wurden mit Baufahrzeugen durch die parallel zur Fahrbahn verlaufende Baustelle gebracht: "Wir haben 50 bis 80 Einsätze im Jahr, aber so eine Situation habe ich noch nie erlebt."

Der Fahrer des weißen Lasters hatte beim Zusammenstoß Glück im Unglück. Foto: Kreutzer

Die feststeckenden Retter blieben indes nicht allein: zum einen, weil auch ein Rettungshubschrauber alarmiert worden war; zum anderen, weil die Freiwillige Feuerwehr aus Weinheim eingriff. "Unsere Einsatzkräfte sind am Kreuz Weinheim entgegen der Fahrtrichtung und entsprechend vorsichtig auf die A5 gefahren", erklärt Feuerwehrsprecher Ralf Mittelbach. Weinheims Feuerwehrkommandant Bernd Meyer habe den Einsatz geleitet. 18 Kräfte begleiteten ihn. Auf diese Weise kam auch schweres Rettungsgerät am Ort des Geschehens an. Auch weitere Rettungskräfte nutzten diesen Weg zur Unfallstelle.

Feuerwehrtechnisch sei der Einsatz gar nicht mal so anspruchsvoll gewesen, sind sich Mittelbach und Braun einig. Die Kraftfahrer hatten sich selbstständig aus ihren Lkw befreit. Einer von ihnen kam vorsorglich per Rettungshubschrauber in eine Klinik. "Wir mussten noch einen der Lastwagen außer Betrieb nehmen. Weil der Fahrzeugschlüssel abgebrochen war, lief der Motor", so Mittelbach. Außerdem mussten ausgelaufene Betriebsstoffe gebunden werden. Für Braun und weitere Kräfte, die von Süden an die Unfallstelle herangefahren waren, dauerte der Einsatz trotzdem lang: Sie blieben auf der A5 gebunden – und mussten warten, bis die Lastwagen abgeschleppt waren und die Polizei den Stau auflöste. Das führte dazu, dass Kräfte von den Weinheimer Abteilungen Lützelsachsen-Hohensachsen und Stadt am Nachmittag nach Großsachsen ausrückten. Dort hatten angekohlte Brötchen einen Zimmerbrand verursacht. Die Weinheimer unterstützten die Hirschberger Kräfte. Für Braun wurde es spät: "Ich war um 16.45 Uhr wieder im Hilfeleistungszentrum, meine Arbeitsstelle habe ich um 17 Uhr erreicht." Wegen der Sperrung der A5 wich viel Verkehr auf die B3 und weitere Ausweichrouten aus. Die Folge waren zum Teil chaotische Zustände in den Ortschaften. Sattelzüge aus ganz Europa quälten sich durch Dörfer und Städtchen. An mehreren Kreuzungen beobachteten Polizeibeamte die Lage oder regelten den Verkehr gleich selbst. "Die Kräfte der Polizei mussten ebenfalls entgegen der Fahrtrichtung vom Kreuz Weinheim aus auf die A5 fahren", so Kriminaloberkommissarin Maike Niedermayer. Rettungskräfte und Feuerwehr seien aber auch selbst befugt, diese Sonder- und Wegerechte zu nutzen.

In dem Verkehrschaos am Donnerstagnachmittag waren zehn Streifenfahrzeuge eingesetzt, hiervon drei Motorräder. Letztere dienten der Lenkung des Verkehrs sowie Aufklärungsmaßnahmen, da sie im Stau vorankommen.