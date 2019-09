Von Werner Hildebrand

Hirschberg-Großsachsen. Wer bisher die Telefonnummer der Geschäftsstelle des Turnvereins "Germania" (TVG) Großsachsen anwählte, hörte eine freundliche Stimme: "Hier ist die TVG-Geschäftsstelle, Olga Wolf." Seit fast 35 Jahren ist sie schon Geschäftsstellenleiterin und zudem Übungsleiterin beim Turnverein. Sie organisiert in diesem Jahr auch wieder im Rahmen des Ferienprogramms die "Ballspiele beim TVG" in der Sachsenhalle mit.

Jetzt allerdings hört die beliebte Sportlerin als Leiterin der Geschäftsstelle auf. Eine Nachfolgerin ist schon gefunden. Mit Carina Pöltl übernimmt eine junge, sehr engagierte Handballerin, Turnerin und Reiterin die Leitung der Geschäftsstelle von Hirschbergs größtem Sportverein.

Sie tritt in große Fußstapfen: Olga Wolf kam aus der Turnbewegung und spielte in ihrer Jugend bei der im Handball führenden TSG 1862 Weinheim in der ersten Frauenmannschaft. Nach dem Gewinn der badischen Meisterschaft kehrte sie zum TVG Großsachsen zurück.

Sie begann mit dem Kinderturnen, mit dem sie heute noch eng verbunden ist, und dem Jugendhandball der E-Junioren, für die sie fast alles organisierte. Das waren damals die jüngsten Handballer, denn Minis und Superminis gab es noch nicht. Sie organisierte später nicht nur die Mini-Handball-Spielfeste, sondern auch einige Turnfeste.

Bald erkannten die Verantwortlichen des TVG Großsachsen das große Organisationstalent von Olga Wolf und sie übernahm die Geschäftsstelle. Wer etwas wissen wollte, rief einfach "die Olga" an und bekam die richtigen Infos. Fragen über den TVG Großsachsen beantwortete sie sofort. Wusste sie mal nicht gleich Bescheid, rief sie Minuten später zurück und hatte dann die richtige Auskunft.

In der TVG-Geschäftsstelle am Riedweg in der Tennishalle war Olga Wolf auch für die Verwaltung der gut 1200 Mitglieder des größten Hirschberger Sportvereins zuständig und erledigte alle schriftlichen Dinge, die in solch einem Verein eben anfallen.

Bei Sportfesten oder Veranstaltungen des Vereins war die Geschäftsstellenleiterin fest eingebunden und immer an vorderster Stelle zu finden. Olga Wolf ist ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig das Engagement von Mitgliedern für einen Sportverein ist.

Ihre Nachfolgerin Carina Pöltl ist mit dem ehemaligen SGL-Handballer Felix Pöltl verheiratet und wird bereits seit dem 1. Juli von Olga Wolf eingearbeitet. Wolf selbst arbeitet nun nur noch sporadisch in der Geschäftsstelle.

Beim TVG Großsachsen ist Pöltl von klein auf sportlich aktiv, zuerst beim Mutter-Kind-Turnen und später beim Geräteturnen. Mit ihren Eltern besuchte sie auch die Heimspiele der TVG-Handballer und bereits mit 17 Jahren spielte die wurfstarke Handballerin in der ersten Mannschaft, bevor sie für die Saison 2002/2003 zum TV Schriesheim wechselte, mit dem sie auf Anhieb Vizemeister in der Landesliga wurde und in die Oberliga aufstieg.

Ein Kreuzbandriss beendete 2007 die Karriere der sympathischen Sportlerin. Als ihr Sohn Mats geboren wurde, stieg sie beim TVG Großsachsen wieder in das Übungsleitergeschäft ein und trainiert seitdem die Superminis, die jüngsten Handballer der Jugendklassen.

Pöltl hat aber noch ein weiteres Hobby: Sie reitet gerne mit ihrem Pferd "Lyon" und wird dabei oft von ihrem Hund "Keks" begleitet. Beim großen Voltigier-Turnier ist sie im Führungsstab als Mitorganisatorin tätig und sitzt zudem noch als Schriftführerin beim Reit-, Fahr- und Pferdezuchtverein Großsachsen im Vorstandsteam. Also eine vielseitig interessierte und engagierte Frau.

"Deswegen ist die Carina auch die richtige Frau in der TVG-Geschäftsstelle", sagt ihre Vorgängerin Olga Wolf, die sich allerdings einen richtigen Ruhestand ohne den TVG Großsachsen nur sehr schwer vorstellen kann – weshalb sie auch weiterhin "in irgendeiner Art und Weise" für die "Germanen" aktiv sein wird.