Schriesheim. (flb) Großer Jubel bei den Floorballern des Turnvereins (TV) Schriesheim: Gegen Mitaufsteiger und Tabellennachbarn SSF Bonn fuhr das Team am Samstag vor heimischer Kulisse einen wichtigen 10:9-Sieg ein. Nur ein Punkt trennte die beiden Mannschaften vor der Partie. Die Zuschauerränge waren gut gefüllt, auch die Rheinländer hatten zahlreiche Fans mitgebracht.

Von Beginn an zeichnete sich eine wilde Offensiv-Schlacht ab. Keiner Mannschaft gelang es, das Spiel zu kontrollieren. Jeder Treffer wurde prompt mit einem Gegentor beantwortet, sodass es mit 4:3 in die Pause ging. Auch im zweiten Drittel sahen die Zuschauer ein ähnliches Bild. Dieses Mal konnten die Bonner aber drei aufeinanderfolgende Treffer erzielen. Schriesheim sah sich also mit einem 4:6-Rückstand konfrontiert. Noch während des zweiten Abschnitts folgten jedoch drei weitere Treffer der Badener. Die Ein-Tore-Führung war damit wieder hergestellt.

Um den langen Bällen vor dem Schriesheimer Tor entgegenzuwirken, zogen sich die Gastgeber in der Folge weiter zurück. Auch im letzten Drittel ging das Spektakel weiter: Zunächst waren es wieder die Gäste, die zum 7:7-Ausgleich einnetzten. Eine Antwort durch TVS-Spieler Linus Braune ließ aber nicht lange auf sich warten. Nur fünf Sekunden, nachdem Bonn zum wiederholten Mal ausgeglichen hatte, sorgte Felix Künnecke mit seinem vierten Tor des Abends wieder für die Führung für Schriesheim. Sechs Minuten vor Schluss glich Bonns Topscorer Florian Weißkirchen zum 9:9 aus.

Das Spiel stand auf der Kippe. Doch Schriesheim war im richtigen Moment zur Stelle. In Überzahl traf Patrick Pfanne zur 10:9-Führung. In den kommenden vier Minuten rettete der TVS das Ergebnis über die Zeit und sicherte sich damit wichtige Punkte im Play-off-Rennen.

Mit dem Erfolg gegen Bonn haben sich die Bergsträßer in der Tabelle ein Vier-Punkte-Polster aufgebaut. Am kommenden Wochenende ist das Team gleich doppelt gefordert: Nach dem Heimspiel am Samstag, 15. Februar, gegen Leipzig (16 Uhr in der Mehrzweckhalle) geht es am Sonntag, 16. Februar, nach Kaufering.