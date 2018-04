Von Matthias Kehl

Hirschberg-Großsachsen. "Von meiner Kandidatur waren doch einige überrascht", gibt Marco Fleckenstein im RNZ-Gespräch ganz offen zu. Nicht zuletzt er selbst sei ob der Anfrage der Findungskommission vom Turnverein "Germania" (TVG) Großsachsen zunächst erstaunt gewesen. Bei der Jahreshauptversammlung am 19. April wird er nun für den Vorsitz des größten Hirschberger Vereins kandidieren. Der 36-Jährige, der seit knapp drei Jahren in Großsachsen wohnt, aber schon über neun Jahren in der Region ein- und ausgeht, ist nun angekommen im Ort, und gewillt, Verantwortung zu übernehmen.

Lange hat die Suche nach einem Nachfolgekandidaten für den Vorsitz gedauert. Bereits bei der letzten Jahreshauptversammlung im April 2017 hatte das noch amtierende TVG-Oberhaupt Wolfgang Stadler angekündigt, 2018 aus dem Amt zu scheiden. Knapp ein Jahr später stellt die TVG-Findungskommission um Volker Barzyk nun einen vielen noch unbekannten Kandidaten zur Wahl.

"Jeder möchte Sport machen. Aber Vereinsarbeit heißt für mich auch, sich einzubringen", erklärt der passionierte Tennisspieler seine Kandidatur. Als die Anfrage der TVG-Findungskommission kam, war für den gebürtigen Franken klar, dass diese Aufgabe "viel Zeit" in Anspruch nehmen wird, die er aber bereit sei, zu investieren.

"Die letzten Wochenenden sind dafür draufgegangen, voll in die Geschichte des Vereins einzutauchen", erzählt der beruflich als technischer Berater für elektrische Energieversorgung tätige Fleckenstein: "Ich möchte verstehen, wie der Verein tickt." Stadler, der ebenfalls aus dem Amt scheidende Vize Fritz Mayer, sowie die noch im Vorstand amtierenden Dieter Stamm und Gerd Schnabel dienen Fleckenstein als wichtige Austauschpartner: "Es war für mich wichtig, den Rat dieser den Verein prägenden Persönlichkeiten einholen zu können", sagt der 36-Jährige. "Im Vorstand müssen wir eine Einheit sein, um den Verein erfolgreich zu erhalten und voranzubringen".

Weitsicht hinsichtlich neuer Projekte wie der Sanierung der Tennishalle seien nur mit einer einheitlichen Philosophie zu bewältigen: "Auch hier haben wir schon Ideen", sagt Fleckenstein. Außerdem steht eine Erweiterung der Vorstandschaft auf der Agenda des 36-jährigen, der die Führungsarbeit der Abteilungen des über 1300 Mitglieder fassenden Vereins "kanalisieren und auf mehrere Schultern" verteilen will. Fleckenstein erhofft sich dadurch mehr Beteiligung im Verein. "Der Breitensport ist das höchste Gut im Ort." Dass es im Verein auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen gilt, sei ihm bewusst: "Ich gebe mich nicht der Illusion hin, dass alle Mitglieder meine Meinungen teilen", sagt Fleckenstein.

Immer noch sei er im Prozess, die TVG-Gemeinde kennenzulernen. Der Tennis-Abteilung gehört er nach seinem Umzug nach Hirschberg an. Das letzte Derby der Handballer gegen Leutershausen in der Sachsenhalle habe er mit "absoluter Gänsehaut" verfolgt, wie Fleckenstein erzählt. Ein Besuch bei den Tischtennisspielern stehe noch aus.

Ober er noch Zweifel an seiner Wahl hegt? "Mann soll das Fell erst dann teilen, wenn der Bär erlegt ist", entgegnet Fleckenstein.

Info: Die Jahreshauptversammlung des TVG Großsachsen findet am Donnerstag, 19. April, um 19.30 Uhr, in der Alten Turnhalle statt.