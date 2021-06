Edingen-Neckarhausen. (nip) Eine der derzeit rund 80 Anmeldungen zum "Sommerlauf" des Turnvereins Edingen (TVE) vom 2. bis 4. Juli kommt aus Australien. Weitere Mitläufer werden unter anderem aus England und den Niederlanden erwartet. Im vergangenen Jahr brachte der erste virtuelle Sommerlauf "Solorun" letztlich 270 Menschen über die Region hinaus, bis ins Ausland, in Bewegung. Das Organisationsteam, bestehend aus Laura Brosi, Claudia Kraft, Allyn Raw, Oliver Korth und Uli Herold, war dann aber doch ein wenig überrascht vom großen Erfolg der Premiere. "Wir hatten ein sehr starkes und breites Teilnehmerfeld", schildert Herold – altersmäßig bunt gemischt und hoch motiviert. Interviews mit Norman Korff und Swantje Richter, den letztjährigen Siegern des Hauptlaufs über zehn Kilometer, finden Interessierte auf dem Instagram-Kanal des Vereins unter dem Benutzernamen "@tve-sommerlauf".

Die Idee zum virtuellen Lauf stammt von Laura Brosi, die auch diesmal wieder an den Start gehen wird. Ebenso Topläufer Allyn Raw und Oliver Korth, der beim Pressegespräch nicht dabei sein konnte, weil er zur selben Zeit die Laufgruppe des Vereins betreute. Der 2015 zum Gemeindejubiläum wieder ins Leben gerufene Sommerlauf geht üblicherweise als klassischer Volkslauf im und auf Wegen rund um das Sport- und Freizeitzentrum über die Bühne und ist als Wertungslauf eingebettet in den Laufcup "Unterer Neckar".

Im vergangenen Jahr konnte der etablierte Wettbewerb pandemiebedingt nicht als Präsenzveranstaltung stattfinden, sondern wurde zum "virtuellen Lauf", bei dem jeder über eine der angebotenen Distanzen auf eine selbst gewählte Strecke geht und die per Sportuhr oder Smartphone ermittelte Zeit auf Vertrauensbasis an den Verein meldet. So wird es auch diesmal gemacht: Anmelden kann man sich bereits jetzt und noch bis zum letzten Starttag am 4. Juli unter www.turnverein-edingen.de/sommerlauf (dort auch alle weiteren Informationen). Im Angebot sind der Schülerlauf über 1,5 Kilometer (Jahrgänge 2013 bis 2006), der Einsteigerlauf über 3,6 Kilometer (2007 und älter), der Zehn-Kilometer-Hauptlauf (2005 und älter) sowie eine 7,5-Kilometer-Nordic-Walking-Strecke (2011 und älter). Nach erfolgtem Lauf ist eine Urkunde online abrufbar.

Es war dem Organisationsteam klar, dass es auch diesmal mit einem Präsenzlauf nicht klappen würde. Auch wenn Sportveranstaltungen derzeit wieder möglich sind, war die Zeit zur Vorbereitung einfach zu kurz. Die Intention aber ist dieselbe: Menschen in Bewegung zu bringen und die Tradition der Laufveranstaltung als Edingen-Neckarhausens größter Verein fortzuführen. Zumal sich daraus bereits neue Kontakte entwickelten: So habe Norman Korff, der in Neu-Edingen wohnt, seine Hilfe bei der Organisation des "Soloruns" zugesagt, sagte Herold. Froh ist das Orga-Team auch über die Unterstützung treuer Sponsoren. Sie helfen dabei, die Startgebühr erneut in vollem Umfang dem guten Zweck zu widmen. Profitieren werden der Sozialfonds der Gemeinde und die DKMS-Stiftung "Leben Spenden".

Nach der Anmeldung gibt es eine Bestätigung per E-Mail. Zu welcher Uhrzeit und wo man läuft, kann man sich aussuchen. Die Weitergabe der für die Strecke benötigten Zeit muss bis spätestens Sonntag, 4. Juli um 23.59 Uhr erfolgen. Im nächsten Jahr, so Herold, überlege man, eine Hybridveranstaltung anzubieten, als Mischung aus einem Wettbewerb vor Ort und einem virtuellen Lauf.